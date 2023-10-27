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Лунное затмение в октябре 2023: когда и где украинцам смотреть волшебное явление

27 октября 2023 07:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Когда украинцам наблюдать лунное затмение в октябре 2023 года — дата и время
Девушка наблюдает за лунным затмением. Фото: pixabay.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В конце октября нас ждет особое небесное явление — частичное лунное затмение. Частичное оно потому, что затемнение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, но они не выровнены по одной линии, лишь часть видимой поверхности спутника попадает в тень, создаваемую Землей.

Рассказываем, когда и где наблюдать за этим волшебным космическим явлением, последним в 2023 году.

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Когда произойдет лунное затмение

Частичное лунное затмение произойдет в субботу, 28 октября, в 23:14 по киевскому времени. Интересно, что полнолуние наступит в 23:24 по киевскому времени и практически совпадет с максимальной фазой частичного лунного затмения.

Спутник Земли в это время частично попадет в тень планеты, поэтому Луна будет выглядеть так, словно у нее "откусили" кусок.

Во время затемнения Луна будет постепенно входить в темную, внутреннюю область тени Земли, известную как умбра.

Частичное затемнение завершится, когда Луна выйдет из тени и снова перейдет в полутень, что ознаменует вторую полутеневую стадию в 23:52 по киевскому времени.

Наконец, затемнение достигнет кульминации, когда Луна полностью выйдет из полутени, сигнализируя о завершении этого небесного зрелища в 00:26 по Гринвичу (18:26 по восточноевропейскому времени).

 

Когда произойдет лунное затмение в октябре 2023 года
Частичное лунное затмение. Фото: google.com

Где можно наблюдать лунное затмение в октябре 2023 года.

При ясной погоде затмение можно будет увидеть в Европе, в частности, в Украине.

Первыми наблюдать за тем, как скрывается Луна, начнут жители Великобритании. Дальше затемнение пройдет над Африкой и Европой, Азией и частью Австралии.

Впрочем, это затмение не будет слишком масштабным и зрелищным. На пике тень Земли закроет всего 12% полной Луны.

Кому же насладиться явлением не позволит погода или другие причины, будет работать специальная онлайн-трансляция:

 

Какие бывают виды лунных затмений

Существует три типа затемнения ночного светила:

1. Полное. Может происходить только в полнолуние, когда спутник проходит через центр полной тени Земли;

2. Частичное. Это когда тень от Земли затемняет малую часть Луны;

3. Полутеневая — на Луну падает только внешняя тень Земли, полутень. Потому оно считается неполным. Это явление происходит крайне редко.

ТОП 10 самых интересных фактов о лунном затмении

  1. Полный цикл Лунных затмений повторяется каждые восемнадцать лет, и если погодные условия хорошие, можно легко наблюдать это явление.
  2. Полное Лунное затмение происходит исключительно в фазу полнолуния и может наблюдаться только на половине территории Земли, когда Луна находится над горизонтом.
  3. Полное лунное затмение происходит примерно раз в полтора года. За ним можно будет наблюдать — ближе к марту 2025 года.
  4. Во время полного затемнения Луна приобретает ржаво-красный оттенок, иногда ее называют Кровавой.
  5. Тень от Луны во время затемнения двигается по поверхности Земли со скоростью до 2000 метров в секунду.
  6. В любой точке нашей планеты солнечное затмение можно наблюдать в среднем один раз на 370 лет.
  7. Но существуют и отдельные места на Земле, например Карбондейл в штате Иллинойс (США), где последнее затмение было 21 августа 2017 года, а следующее ожидается 8 апреля 2024 года, то есть с промежутком всего семь лет.
  8. Самое продолжительное затмение в нашем веке произошло 22 июля 2009 года, его наблюдали в Индии, Непале, Бутане и Китае. Продолжительность этого затмения составила 6 минут 29 секунд.
  9. Канадский астроном и знаменитый охотник за затмениями Джон Вуд Кэмпбелл путешествовал по миру на протяжении 50 лет, пытаясь увидеть 12 различных затмений. И каждый раз он сталкивался с непогодой.
  10. В записях Колумба описан случай, как Лунное затмение помогло ему запастись пищей. Во время конфликта с местным населением моряк пригрозил, что с неба исчезнет Луна, если те не продолжат поставлять им воду и еду. Именно в это время произошло Лунное затмение, и напуганные аборигены решили не сердить "чародеев".

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