Когда украинцам наблюдать лунное затмение в октябре 2023 года — дата и время

Девушка наблюдает за лунным затмением. Фото: pixabay.com

В конце октября нас ждет особое небесное явление — частичное лунное затмение. Частичное оно потому, что затемнение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, но они не выровнены по одной линии, лишь часть видимой поверхности спутника попадает в тень, создаваемую Землей.

Рассказываем, когда и где наблюдать за этим волшебным космическим явлением, последним в 2023 году.

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Когда произойдет лунное затмение

Частичное лунное затмение произойдет в субботу, 28 октября, в 23:14 по киевскому времени. Интересно, что полнолуние наступит в 23:24 по киевскому времени и практически совпадет с максимальной фазой частичного лунного затмения.

Спутник Земли в это время частично попадет в тень планеты, поэтому Луна будет выглядеть так, словно у нее "откусили" кусок.

Во время затемнения Луна будет постепенно входить в темную, внутреннюю область тени Земли, известную как умбра.

Частичное затемнение завершится, когда Луна выйдет из тени и снова перейдет в полутень, что ознаменует вторую полутеневую стадию в 23:52 по киевскому времени.

Наконец, затемнение достигнет кульминации, когда Луна полностью выйдет из полутени, сигнализируя о завершении этого небесного зрелища в 00:26 по Гринвичу (18:26 по восточноевропейскому времени).

Частичное лунное затмение. Фото: google.com

Где можно наблюдать лунное затмение в октябре 2023 года.

При ясной погоде затмение можно будет увидеть в Европе, в частности, в Украине.

Первыми наблюдать за тем, как скрывается Луна, начнут жители Великобритании. Дальше затемнение пройдет над Африкой и Европой, Азией и частью Австралии.

Впрочем, это затмение не будет слишком масштабным и зрелищным. На пике тень Земли закроет всего 12% полной Луны.

Кому же насладиться явлением не позволит погода или другие причины, будет работать специальная онлайн-трансляция:

Какие бывают виды лунных затмений

Существует три типа затемнения ночного светила:

1. Полное. Может происходить только в полнолуние, когда спутник проходит через центр полной тени Земли;

2. Частичное. Это когда тень от Земли затемняет малую часть Луны;

3. Полутеневая — на Луну падает только внешняя тень Земли, полутень. Потому оно считается неполным. Это явление происходит крайне редко.

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