Місячний посівний календар на грудень 2023 — що робити на городі та в саду

Жінка працює з розсадою у теплиці. Фото: depositphotos.com

На носі вже перший місяць зими. Здавалося б усі садові та городні роботи завершено, а отже можна чекати наступного сезону. Та насправді робота у садівників та городників ніколи не закінчується. У грудні ще є час підготуватися до суворої зими, захистити саджанці від гризунів, посіяти квіти та зелень під зиму, зробити профілактичну обробку рослин від шкідників тощо.

Коли це все краще робити, підкаже посівний календар на грудень 2023 року від "Зеленої садиби".

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Фази Місяця у грудні 2023 року

Фази місяця у перший місяць зими будуть змінюватися наступним чином:

Місяць, що спадає — з 1 по 12 грудня;

— з 1 по 12 грудня; Молодик — 13 грудня о 01:32 за Києвом;

— 13 грудня о 01:32 за Києвом; Місяць, що зростає — з 14 по 26 грудня;

— з 14 по 26 грудня; Повня — 27 грудня о 05:33 за Києвом.

— 27 грудня о 05:33 за Києвом. Місяць, що спадає — з 28 по 30 грудня;

— з 28 по 30 грудня; Місячне затемнення — немає;

— немає; Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Посівний календар на грудень 2023 року — сприятливі та несприятливі дні

У грудні сприятливими для посівів і посадок всіх рослин будуть такі дати: 1, 7-11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28, 29.

Уникати будь-яких робіт, пов'язаних з рослинами варто: 12, 13, 16, 17, 27 грудня.

Що та коли садити у грудні 2023 року

У грудні можна висаджувати на підвіконні або в теплиці:

редис — 1, 18-20, 28, 29 грудня;

— 1, 18-20, 28, 29 грудня; цибуля на зелень, шніт-цибуля — 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29 грудня;

— 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29 грудня; часник — 7-9, 14, 15 грудня;

— 7-9, 14, 15 грудня; листові салати — 1, 7-9, 18-24, 28, 29 грудня;

— 1, 7-9, 18-24, 28, 29 грудня; шпинат — 7-9, 18-22 грудня;

— 7-9, 18-22 грудня; рукола, крес, листова гірчиця — 1, 10, 11, 18-22, 28, 29 грудня;

— 1, 10, 11, 18-22, 28, 29 грудня; мангольд та інші листові овочі — 18-24 грудня;

— 18-24 грудня; кріп та фенхель — 14, 15, 23, 24 грудня;

— 14, 15, 23, 24 грудня; петрушка, кінза та селера на листя — 18-20 грудня;

— 18-20 грудня; базилік, материнка, розмарин — 5, 6, 10, 11, 18-22 грудня;

— 5, 6, 10, 11, 18-22 грудня; лікарські та чайні культури — 2-6, 10, 11, 30, 31 грудня;

— 2-6, 10, 11, 30, 31 грудня; мікрозелень — 10, 11, 14, 15, 18-22 грудня.

Також у грудні можна садити декоративні рослини:

однорічники — 1, 5-9, 23, 24, 28, 29 грудня;

— 1, 5-9, 23, 24, 28, 29 грудня; цибулинні та бульбові — 10, 11, 14, 15, 18-20 грудня;

— 10, 11, 14, 15, 18-20 грудня; хвойні — 5, 6 грудня;

— 5, 6 грудня; крупноміри — 2-6, 30, 31 грудня.

Зимова розсада. Фото: shutterstock.com

Які рослини можна посадити взимку

Мало хто знає, але насправді існують рослини, які найкраще висаджувати саме в зимовий час.

Дерева, які можна висаджувати взимку:

хвоя;

кедр сибірський;

ялина;

туя;

модрин.

Добре переносять зимові пересадки крупноміри, дорослі дерева з добре розвиненою кореневою системою.

Головні нюанси:

засипку лунок потрібно проводити пухким, не замороженим ґрунтом;

доцільно провести підв’язку до встановлених кілків, щоб зимові вітри не звалили саджанець;

мульчувати посадки обов’язкове, причому шар торфу, соломи або іншої мульчі потрібно збільшити до 10-20 сантиметрів, оскільки навесні земля обов’язково просяде.

Мішковину, якою обертають коріння саджанців і крупномірів, можна не знімати. Вона сама розпадеться вже через рік-два і заважати розвитку коренів не буде.

Квіти, які можна висаджувати після настання холодів:

негели;

дельфініум;

маки;

диморфотеки.

Потрібно тільки взяти в два рази більше насіння, ніж потрібно на клумбі. Половина просто не переживе зиму, не зійде. Але квіти, які зможуть проклюнуться навесні, покажуть активне зростання, не будуть боятися заморозків і хвороб.

Чоловік висаджує ялину. Фото: google.com

Найкращі дні для садових робіт у грудні 2023 року

У перший місяць зими на городників та садівників чекають такі завдання:

робота з ґрунтом у теплиці та саду — 13, 21, 22 грудня;

— 13, 21, 22 грудня; пророщування насіння — 1, 7-11, 14, 15, 23, 24, 28, 29 грудня;

— 1, 7-11, 14, 15, 23, 24, 28, 29 грудня; пікірування, проріджування — 7-9 грудня;

— 7-9 грудня; поливи — 1, 10, 11, 18-20, 28, 29 грудня;

— 1, 10, 11, 18-20, 28, 29 грудня; підживлення органічними та зеленими добривами — 1, 10, 11, 28, 29 грудня;

— 1, 10, 11, 28, 29 грудня; підживлення мінеральними добривами — 14, 15, 18-20, 23, 24 грудня;

— 14, 15, 18-20, 23, 24 грудня; обрізка, омолодження, формування — 10-12 грудня;

— 10-12 грудня; прищипка пагонів — 13 грудня;

— 13 грудня; боротьба зі шкідниками та хворобами — 2-6, 13, 30, 31 грудня;

— 2-6, 13, 30, 31 грудня; профілактичні обробки — 5, 6, 25, 26 грудня;

— 5, 6, 25, 26 грудня; заготівля живців — 14, 15, 18-20, 23, 24 грудня;

— 14, 15, 18-20, 23, 24 грудня; щеплення та окулювання — 14, 15, 18-20 грудня;

— 14, 15, 18-20 грудня; перевірка укриттів — 7-9, 25, 26 грудня;

— 7-9, 25, 26 грудня; снігозатримання — 16, 17, 27 грудня;

— 16, 17, 27 грудня; обробка, ремонт, розбір теплиць та парників — 7-9, 25, 26 грудня;

— 7-9, 25, 26 грудня; прибирання на ділянці — 12, 13, 16, 17, 27 грудня;

— 12, 13, 16, 17, 27 грудня; ремонтні та будівельні роботи — 1-4,:12-17, 21-24, 27-31 грудня;

— 1-4,:12-17, 21-24, 27-31 грудня; захист саду та сховищ від гризунів — 16, 17, 27 грудня;

— 16, 17, 27 грудня; корчування — 12, 16, 16, 21, 22, 27 грудня;

— 12, 16, 16, 21, 22, 27 грудня; чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій — 1, 10, 11, 18-20, 27-29 грудня;

— 1, 10, 11, 18-20, 27-29 грудня; збір врожаю — 2-9, 13, 30, 31 грудня;

— 2-9, 13, 30, 31 грудня; консервація, сушіння — 1-17, 23-31 грудня;

— 1-17, 23-31 грудня; засолювання та квашення — 14, 15, 23-26 грудня;

— 14, 15, 23-26 грудня; підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання — 7-9, 25, 26 грудня.

Садові роботи. Фото: depositphotos.com

Які городні роботи можна зробити в грудні

У городника є такі справи у перший місяць зими:

Зробити яму, куди будете складати деревний попіл, пташиний послід, яєчну шкаралупу та іншу корисну органіку, яка буде накопичуватися в зимовий період. Подбайте про компостну яму (кучі): складайте в неї листя, а після закінчення закладки органічних залишків укрийте землею, а зверху поліетиленовою плівкою, щоб уникнути її промерзання. Якщо у вас є на ділянці теплиця, посійте в ній зелені вітамінні рослини: петрушку, цибулю, селеру, кріп та інші, улюблені вами і вашими близькими зелені "вітаміни". Перегляньте насіння, що залишилися від минулого городнього сезону, відсортувати їх, складіть список відсутніх. Заготовте ємності (горщики, стаканчики, шухлядки) для посіву насіння на розсаду. Підготуйте свіжу ґрунтову суміш.

Які роботи в грудні в саду

Утепліть пристовбурові круги листям, гілками, будь-яким дихаючим матеріалом, що утеплює, поки не випав сніг. Посадіть крупноміри та дорослі дерева, грудень — найкращий час для їх приживлюваності. Зав'яжіть хвойники шпагатом, щоб зберегти гілки від поламок під час сильних снігопадів. Також можна надіти на них мішковину. Після сильних снігопадів обтрушуйте сніг з дерев і чагарників. Видаліть поламані гілки з дерев. Захистіть стовбури і низько розташовані від землі гілки дерев від гризунів. Зніміть з гілок дерев муміфіковані плоди, щоб уникнути розповсюдження грибкових захворювань і шкідників, що сидять усередині таких плодів. Побіліть стовбури та нижні гілки дерев, щоб уберегти кору від весняного сонця і сонячних опіків, а також від сильних морозів, які можуть її пошкодити. Спорудіть годівниці для птахів. Синичкам підійде несолоне сало, нанизане на гачок, іншим птахам - не підсмажене насіння, крупи, хліб бездріжджовий.

Раніше ми ділилися місячним календарем на грудень 2023 року, який розповість, коли найкраще починати нові справи, планувати важливі події та робити процедури краси.