Лунный посевной календарь на декабрь 2023 — что делать на огороде и в саду

Лунный посевной календарь на декабрь 2023 — какая работа ждет в саду и огороде
На носу уже первый месяц зимы. Казалось бы, все садовые и огородные работы завершены, а значит можно ожидать следующего сезона. Но на самом деле работа у садоводов и огородников никогда не заканчивается. В декабре есть время подготовиться к суровой зиме, защитить саженцы от грызунов, посеять цветы и зелень под зиму, сделать профилактическую обработку растений от вредителей и т.д.
Когда это все лучше делать, подскажет посевной календарь на декабрь 2023 от "Зеленой усадьбы".
Фазы Луны в декабре 2023 года
Фазы луны в первый месяц зимы будут изменяться следующим образом:
- Спадающая Луна — с 1 по 12 декабря;
- Новолуние — 13 декабря в 01:32 по Киеву;
- Растущая Луна — с 14 по 26 декабря;
- Полнолуние — 27 декабря в 05:33 по Киеву.
- Спадающая Луна — с 28 по 30 декабря;
- Лунное затмение — нет;
- Солнечное затмение — нет.
Посевный календарь на декабрь 2023 года — благоприятные и неблагоприятные дни
В декабре благоприятными для посевов и посадок всех растений будут следующие даты: 1, 7-11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28, 29.
Избегать любых работ, связанных с растениями следует: 12, 13, 16, 17, 27 декабря.
Что и когда сажать в декабре 2023 года
В декабре можно высаживать на подоконнике или в теплице:
- редис — 1, 18-20, 28, 29 декабря;
- лук на зелень, шнит-лук — 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29 декабря;
- чеснок — 7-9, 14, 15 декабря;
- листовые салаты — 1, 7-9, 18-24, 28, 29 декабря;
- шпинат — 7-9, 18-22 декабря;
- рукола, кресс, листовая горчица — 1, 10, 11, 18-22, 28, 29 декабря;
- мангольд и другие листовые овощи — 18-24 декабря;
- укроп и фенхель — 14, 15, 23, 24 декабря;
- петрушка, кинза и сельдерей на листьях — 18-20 декабря;
- базилик, душица, розмарин — 5, 6, 10, 11, 18-22 декабря;
- лекарственные и чайные культуры — 2-6, 10, 11, 30, 31 декабря;
- микрозелень — 10, 11, 14, 15, 18-22 декабря.
Также в декабре можно сажать декоративные растения:
- однолетники — 1, 5-9, 23, 24, 28, 29 декабря;
- луковичные и клубневые — 10, 11, 14, 15, 18-20 декабря;
- хвойные — 5, 6 декабря;
- крупномеры — 2-6, 30, 31 декабря.
Какие растения можно посадить зимой.
Немногие знают, но на самом деле существуют растения, которые лучше высаживать именно в зимнее время.
Деревья, которые можно высаживать зимой:
- сосна;
- кедр сибирский;
- ель;
- туя;
- лиственница.
Хорошо переносят зимние пересадки крупномеры, взрослые деревья с хорошо развитой корневой системой.
Главные нюансы:
- засыпку лунок нужно проводить рыхлой, не замороженной почвой;
- целесообразно провести подвязку к установленным кольям, чтобы зимние ветры не свалили саженец;
- Мульчировать посадки обязательно, причем слой торфа, соломы или другой мульчи нужно увеличить до 10-20 сантиметров, поскольку весной земля обязательно просядет.
Мешковину, которой оборачивают корни саженцев и крупномеров, можно не снимать. Она сама распадется уже через год-два и мешать развитию корней не будет.
Цветы, которые можно высаживать после наступления холодов:
- негеллы;
- дельфиниум;
- маки;
- диморфотеки.
Нужно только взять в два раза больше семян, чем нужно на клумбе. Половина просто не переживет зиму, не взойдет. Но цветы, которые смогут проклюнуться весной, покажут активный рост, не будут бояться заморозков и болезней.
Лучшие дни для садовых работ в декабре 2023 года
В первый месяц зимы огородников и садоводов ждут следующие задачи:
- работа с грунтом в теплице и саду — 13, 21, 22 декабря;
- проращивание семян — 1, 7-11, 14, 15, 23, 24, 28, 29 декабря;
- пикирование, прореживание — 7-9 декабря;
- поливы — 1, 10, 11, 18-20, 28, 29 декабря;
- подкормка органическими и зелеными удобрениями — 1, 10, 11, 28, 29 декабря;
- подкормка минеральными удобрениями — 14, 15, 18-20, 23, 24 декабря;
- обрезка, омоложение, формирование — 10-12 декабря;
- прищипка побегов — 13 декабря;
- борьба с вредителями и болезнями — 2-6, 13, 30, 31 декабря;
- профилактические обработки — 5, 6, 25, 26 декабря;
- заготовка черенков — 14, 15, 18-20, 23, 24 декабря;
- прививки и окулировки — 14, 15, 18-20 декабря;
- проверка укрытий — 7-9, 25, 26 декабря;
- снегозадержание — 16, 17, 27 декабря;
- отделка, ремонт, разбор теплиц и парников — 7-9, 25, 26 декабря;
- уборка на участке — 12, 13, 16, 17, 27 декабря;
- ремонтные и строительные работы — 1-4,:12-17, 21-24, 27-31 декабря;
- защита сада и хранилищ от грызунов — 16, 17, 27 декабря;
- корчевание — 12, 16, 16, 21, 22, 27 декабря;
- чистка и подготовка к зиме водоемов, осушение коммуникаций — 1, 10, 11, 18-20, 27-29 декабря;
- сбор урожая — 2-9, 13, 30, 31 декабря;
- консервация, сушка — 1-17, 23-31 декабря;
- засолка и квашение — 14, 15, 23-26 декабря;
- подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение — 7-9, 25, 26 декабря.
Какие огородные работы можно сделать в декабре
У огородника есть такие дела в первый месяц зимы:
- Сделать яму, куда будете складывать древесный пепел, птичий помет, яичную скорлупу и другую полезную органику, которая будет скапливаться в зимний период.
- Позаботьтесь о компостной яму (куче): складывайте в нее листья, а по окончании закладки органических остатков укройте землей, а сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать ее промерзания.
- Если у вас есть на участке теплица, посейте в ней зеленые витаминные растения: петрушку, лук, сельдерей, укроп и другие, любимые вами и вашими близкими зеленые "витамины".
- Просмотрите семена, оставшиеся от прошлого огородного сезона, отсортировать их, составьте список отсутствующих.
- Заготовьте емкости (горшки, стаканчики, ящики) для посева семян на рассаду.
- Подготовьте свежую грунтовую смесь.
Какие работы в декабре в саду
- Утеплите приствольные круги листьями, ветками, любым дышащим утепляющим материалом, пока не выпал снег.
- Посадите крупномеры и взрослые деревья, декабрь — лучшее время для их приживаемости.
- Завяжите хвойники шпагатом, чтобы уберечь ветки от поломок во время сильных снегопадов. Также можно надеть на них мешковину.
- После сильных снегопадов отряхивайте снег с деревьев и кустарников.
- Удалить поломанные ветки с деревьев.
- Защитите стволы и низко расположенные от земли ветки деревьев от грызунов.
- Снимите с веток деревьев мумифицированные плоды во избежание распространения грибковых заболеваний и вредителей, сидящих внутри таких плодов.
- Побелите стволы и нижние ветки деревьев, чтобы уберечь кору от весеннего солнца и солнечных ожогов, а также от сильных морозов, которые могут повредить ее.
- Соорудите кормушки для птиц. Синичкам подойдет несоленое сало, нанизанное на крючок, другим птицам — не поджаренные семена, крупы, хлеб дрожжевой.
Ранее мы делились лунным календарем на декабрь 2023 года, который расскажет, когда лучше начинать новые дела, планировать важные события и делать процедуры красоты.
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