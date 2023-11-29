Лунный посевной календарь на декабрь 2023 — что делать на огороде и в саду

Женщина работает с рассадой в теплице. Фото: depositphotos.com

На носу уже первый месяц зимы. Казалось бы, все садовые и огородные работы завершены, а значит можно ожидать следующего сезона. Но на самом деле работа у садоводов и огородников никогда не заканчивается. В декабре есть время подготовиться к суровой зиме, защитить саженцы от грызунов, посеять цветы и зелень под зиму, сделать профилактическую обработку растений от вредителей и т.д.

Когда это все лучше делать, подскажет посевной календарь на декабрь 2023 от "Зеленой усадьбы".

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Фазы Луны в декабре 2023 года

Фазы луны в первый месяц зимы будут изменяться следующим образом:

Спадающая Луна — с 1 по 12 декабря;

— с 1 по 12 декабря; Новолуние — 13 декабря в 01:32 по Киеву;

— 13 декабря в 01:32 по Киеву; Растущая Луна — с 14 по 26 декабря;

— с 14 по 26 декабря; Полнолуние — 27 декабря в 05:33 по Киеву.

— 27 декабря в 05:33 по Киеву. Спадающая Луна — с 28 по 30 декабря;

— с 28 по 30 декабря; Лунное затмение — нет;

— нет; Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Посевный календарь на декабрь 2023 года — благоприятные и неблагоприятные дни

В декабре благоприятными для посевов и посадок всех растений будут следующие даты: 1, 7-11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28, 29.

Избегать любых работ, связанных с растениями следует: 12, 13, 16, 17, 27 декабря.

Что и когда сажать в декабре 2023 года

В декабре можно высаживать на подоконнике или в теплице:

редис — 1, 18-20, 28, 29 декабря;

— 1, 18-20, 28, 29 декабря; лук на зелень, шнит-лук — 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29 декабря;

— 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29 декабря; чеснок — 7-9, 14, 15 декабря;

— 7-9, 14, 15 декабря; листовые салаты — 1, 7-9, 18-24, 28, 29 декабря;

— 1, 7-9, 18-24, 28, 29 декабря; шпинат — 7-9, 18-22 декабря;

— 7-9, 18-22 декабря; рукола, кресс, листовая горчица — 1, 10, 11, 18-22, 28, 29 декабря;

— 1, 10, 11, 18-22, 28, 29 декабря; мангольд и другие листовые овощи — 18-24 декабря;

— 18-24 декабря; укроп и фенхель — 14, 15, 23, 24 декабря;

— 14, 15, 23, 24 декабря; петрушка, кинза и сельдерей на листьях — 18-20 декабря;

— 18-20 декабря; базилик, душица, розмарин — 5, 6, 10, 11, 18-22 декабря;

— 5, 6, 10, 11, 18-22 декабря; лекарственные и чайные культуры — 2-6, 10, 11, 30, 31 декабря;

— 2-6, 10, 11, 30, 31 декабря; микрозелень — 10, 11, 14, 15, 18-22 декабря.

Также в декабре можно сажать декоративные растения:

однолетники — 1, 5-9, 23, 24, 28, 29 декабря;

— 1, 5-9, 23, 24, 28, 29 декабря; луковичные и клубневые — 10, 11, 14, 15, 18-20 декабря;

— 10, 11, 14, 15, 18-20 декабря; хвойные — 5, 6 декабря;

— 5, 6 декабря; крупномеры — 2-6, 30, 31 декабря.

Зимняя рассада. Фото: shutterstock.com

Какие растения можно посадить зимой.

Немногие знают, но на самом деле существуют растения, которые лучше высаживать именно в зимнее время.

Деревья, которые можно высаживать зимой:

сосна;

кедр сибирский;

ель;

туя;

лиственница.

Хорошо переносят зимние пересадки крупномеры, взрослые деревья с хорошо развитой корневой системой.

Главные нюансы:

засыпку лунок нужно проводить рыхлой, не замороженной почвой;

целесообразно провести подвязку к установленным кольям, чтобы зимние ветры не свалили саженец;

Мульчировать посадки обязательно, причем слой торфа, соломы или другой мульчи нужно увеличить до 10-20 сантиметров, поскольку весной земля обязательно просядет.

Мешковину, которой оборачивают корни саженцев и крупномеров, можно не снимать. Она сама распадется уже через год-два и мешать развитию корней не будет.

Цветы, которые можно высаживать после наступления холодов:

негеллы;

дельфиниум;

маки;

диморфотеки.

Нужно только взять в два раза больше семян, чем нужно на клумбе. Половина просто не переживет зиму, не взойдет. Но цветы, которые смогут проклюнуться весной, покажут активный рост, не будут бояться заморозков и болезней.

Мужчина высаживает ель. Фото: google.com

Лучшие дни для садовых работ в декабре 2023 года

В первый месяц зимы огородников и садоводов ждут следующие задачи:

работа с грунтом в теплице и саду — 13, 21, 22 декабря;

— 13, 21, 22 декабря; проращивание семян — 1, 7-11, 14, 15, 23, 24, 28, 29 декабря;

— 1, 7-11, 14, 15, 23, 24, 28, 29 декабря; пикирование, прореживание — 7-9 декабря;

— 7-9 декабря; поливы — 1, 10, 11, 18-20, 28, 29 декабря;

— 1, 10, 11, 18-20, 28, 29 декабря; подкормка органическими и зелеными удобрениями — 1, 10, 11, 28, 29 декабря;

— 1, 10, 11, 28, 29 декабря; подкормка минеральными удобрениями — 14, 15, 18-20, 23, 24 декабря;

— 14, 15, 18-20, 23, 24 декабря; обрезка, омоложение, формирование — 10-12 декабря;

— 10-12 декабря; прищипка побегов — 13 декабря;

— 13 декабря; борьба с вредителями и болезнями — 2-6, 13, 30, 31 декабря;

— 2-6, 13, 30, 31 декабря; профилактические обработки — 5, 6, 25, 26 декабря;

— 5, 6, 25, 26 декабря; заготовка черенков — 14, 15, 18-20, 23, 24 декабря;

— 14, 15, 18-20, 23, 24 декабря; прививки и окулировки — 14, 15, 18-20 декабря;

— 14, 15, 18-20 декабря; проверка укрытий — 7-9, 25, 26 декабря;

— 7-9, 25, 26 декабря; снегозадержание — 16, 17, 27 декабря;

— 16, 17, 27 декабря; отделка, ремонт, разбор теплиц и парников — 7-9, 25, 26 декабря;

— 7-9, 25, 26 декабря; уборка на участке — 12, 13, 16, 17, 27 декабря;

— 12, 13, 16, 17, 27 декабря; ремонтные и строительные работы — 1-4,:12-17, 21-24, 27-31 декабря;

— 1-4,:12-17, 21-24, 27-31 декабря; защита сада и хранилищ от грызунов — 16, 17, 27 декабря;

— 16, 17, 27 декабря; корчевание — 12, 16, 16, 21, 22, 27 декабря;

— 12, 16, 16, 21, 22, 27 декабря; чистка и подготовка к зиме водоемов, осушение коммуникаций — 1, 10, 11, 18-20, 27-29 декабря;

— 1, 10, 11, 18-20, 27-29 декабря; сбор урожая — 2-9, 13, 30, 31 декабря;

— 2-9, 13, 30, 31 декабря; консервация, сушка — 1-17, 23-31 декабря;

— 1-17, 23-31 декабря; засолка и квашение — 14, 15, 23-26 декабря;

— 14, 15, 23-26 декабря; подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение — 7-9, 25, 26 декабря.

Садовые работы. Фото: depositphotos.com

Какие огородные работы можно сделать в декабре

У огородника есть такие дела в первый месяц зимы:

Сделать яму, куда будете складывать древесный пепел, птичий помет, яичную скорлупу и другую полезную органику, которая будет скапливаться в зимний период. Позаботьтесь о компостной яму (куче): складывайте в нее листья, а по окончании закладки органических остатков укройте землей, а сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать ее промерзания. Если у вас есть на участке теплица, посейте в ней зеленые витаминные растения: петрушку, лук, сельдерей, укроп и другие, любимые вами и вашими близкими зеленые "витамины". Просмотрите семена, оставшиеся от прошлого огородного сезона, отсортировать их, составьте список отсутствующих. Заготовьте емкости (горшки, стаканчики, ящики) для посева семян на рассаду. Подготовьте свежую грунтовую смесь.

Какие работы в декабре в саду

Утеплите приствольные круги листьями, ветками, любым дышащим утепляющим материалом, пока не выпал снег. Посадите крупномеры и взрослые деревья, декабрь — лучшее время для их приживаемости. Завяжите хвойники шпагатом, чтобы уберечь ветки от поломок во время сильных снегопадов. Также можно надеть на них мешковину. После сильных снегопадов отряхивайте снег с деревьев и кустарников. Удалить поломанные ветки с деревьев. Защитите стволы и низко расположенные от земли ветки деревьев от грызунов. Снимите с веток деревьев мумифицированные плоды во избежание распространения грибковых заболеваний и вредителей, сидящих внутри таких плодов. Побелите стволы и нижние ветки деревьев, чтобы уберечь кору от весеннего солнца и солнечных ожогов, а также от сильных морозов, которые могут повредить ее. Соорудите кормушки для птиц. Синичкам подойдет несоленое сало, нанизанное на крючок, другим птицам — не поджаренные семена, крупы, хлеб дрожжевой.

Ранее мы делились лунным календарем на декабрь 2023 года, который расскажет, когда лучше начинать новые дела, планировать важные события и делать процедуры красоты.