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"Місяць відпочинку для однієї ТЕЦ": в Укрпошті розповіли, скільки уже обміняли лампочок

3 березня 2023 20:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обмін лампочок стартував 30 січня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Уже 2 млн українців скористалися програмою обміну ламп розжарювання на економні. Таким чином на відділеннях Укрпошти обміняли уже 10 млн лампочок. 

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

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Подробиці

За словами Смілянського, обмін 10 млн лампочок дозволить заощадити електроенергію, яка могла б дати "місяць відпочити Київській ТЕЦ-5". 

"Дякую 2 млн українців, які на цей час долучилися до програми і міняли лампи зі швидкістю 2 000 000 ламп за тиждень. Уявіть, як ми допоможемо країні, якщо подвоїмо результат обміну", написав він.

Посадовець зазначив, що програма працює у відділеннях Укрпошти у 23 тисячах населених пунктів та закликав українців долучатися до обміну лампочок. 

"Ми паралельно довозимо нові партії в усі можливі відділення, щоб точно всім вистачило. Ну а ті, хто не вірив, що ми в Укрпошті це зможемо зробити — черговий раз, сподіваюсь, переконались, що "неможливе — можливе", — написав Смілянський. 

Замовлення обміну ламп через "Дію"

Для того, щоб долучитися до участі у програмі обміну, потрібно:

  • оновити мобільний застосунок "Дія";
  • пройти авторизацію;
  • обрати пункти: послуги — обмін лампочок;
  • вказати номер телефону та необхідне відділення Укрпошти;
  • обрати тип та кількість LED-ламп, які треба отримати (як приклад, три — типу Е14, дві — типу Е27).

Після затвердження заяви лампи потрібно забрати у відділенні Укрпошти упродовж п'яти днів.

Нагадаємо, 30 січня стартував обмін старих ламп на LED. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія". Відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.

Під час першого етапу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри (окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму), а також Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Очікується, що до весни LED-лампи мають надійти у поштові відділення районних центрів та найменших населених пунктів країни.

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