"Месяц отдыха для одной ТЭЦ": в Укрпочте рассказали, сколько уже обменяли лампочек

Обмен лампочек стартовал 30 января

Уже 2 млн украинцев воспользовались программой обмена ламп накаливания на экономные. Таким образом, на отделениях Укрпочты обменяли уже 10 млн лампочек.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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По словам Смелянского, обмен 10 млн лампочек позволит сэкономить электроэнергию, которая могла бы дать "месяц отдохнуть Киевской ТЭЦ-5".

"Благодарю 2 млн украинцев, которые в настоящее время присоединились к программе и меняли лампы со скоростью 2 000 000 ламп в неделю. Представьте, как мы поможем стране, если удвоим результат обмена", — написал он.

Чиновник отметил, что программа работает в отделениях Укрпочты в 23 тысячах населенных пунктов и призвал украинцев присоединяться к обмену лампочек.

"Мы параллельно довозим новые партии во все возможные отделения, чтобы точно всем хватило. Ну а те, кто не верил, что мы в Укрпочте это сможем сделать — в очередной раз, надеюсь, убедились, что "невозможное — возможно", — написал Смелянский.

Заказ обмена ламп через "Дію"

Для того чтобы принять участие в программе обмена, нужно:

обновить мобильное приложение "Дію";

пройти авторизацию;

выбрать пункты: услуги — обмен лампочек;

указать номер телефона и необходимое отделение Укрпочты;

выбрать тип и количество LED-ламп, которые нужно получить (как пример, три типа Е14, две типа Е27).

После утверждения заявления лампы следует забрать в отделении Укрпочты в течение пяти дней.

Напомним, 30 января стартовал обмен старых ламп на LED. Принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Дію". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Во время первого этапа из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма), а также Краматорск, Покровск и Кривой Рог в Днепропетровской области

Ожидается, что к весне LED-лампы должны поступить в почтовые отделения районных центров и самых маленьких населенных пунктов страны.