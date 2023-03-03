Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow "Месяц отдыха для одной ТЭЦ": в Укрпочте рассказали, сколько уже обменяли лампочек arrow

"Месяц отдыха для одной ТЭЦ": в Укрпочте рассказали, сколько уже обменяли лампочек

3 марта 2023 20:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обмен лампочек стартовал 30 января
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Уже 2 млн украинцев воспользовались программой обмена ламп накаливания на экономные. Таким образом, на отделениях Укрпочты обменяли уже 10 млн лампочек.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Читайте также:

Подробности

По словам Смелянского, обмен 10 млн лампочек позволит сэкономить электроэнергию, которая могла бы дать "месяц отдохнуть Киевской ТЭЦ-5".

"Благодарю 2 млн украинцев, которые в настоящее время присоединились к программе и меняли лампы со скоростью 2 000 000 ламп в неделю. Представьте, как мы поможем стране, если удвоим результат обмена", — написал он.

Чиновник отметил, что программа работает в отделениях Укрпочты в 23 тысячах населенных пунктов и призвал украинцев присоединяться к обмену лампочек.

"Мы параллельно довозим новые партии во все возможные отделения, чтобы точно всем хватило. Ну а те, кто не верил, что мы в Укрпочте это сможем сделать — в очередной раз, надеюсь, убедились, что "невозможное — возможно", — написал Смелянский.

Заказ обмена ламп через "Дію"

Для того чтобы принять участие в программе обмена, нужно:

  • обновить мобильное приложение "Дію";
  • пройти авторизацию;
  • выбрать пункты: услуги — обмен лампочек;
  • указать номер телефона и необходимое отделение Укрпочты;
  • выбрать тип и количество LED-ламп, которые нужно получить (как пример, три типа Е14, две типа Е27).

После утверждения заявления лампы следует забрать в отделении Укрпочты в течение пяти дней.

Напомним, 30 января стартовал обмен старых ламп на LED. Принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Дію". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Во время первого этапа из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма), а также Краматорск, Покровск и Кривой Рог в Днепропетровской области

Ожидается, что к весне LED-лампы должны поступить в почтовые отделения районных центров и самых маленьких населенных пунктов страны.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

19:54 Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре

19:51 В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия

19:47 Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта

Эксклюзив

19:45Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:45 Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде

19:33 Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке

19:24 Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели

Новина з відео

19:15 Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены

19:01 Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе

Новина з відео

19:45 Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде

Новина з відео

19:15 Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены

Новина з відео

18:25 "Относятся как к мясу": оккупант жалуется на безразличие командования армии рф

Новина з відео

17:55 Марта Костюк впервые сыграет в финале турнира WTA: украинку ждет поединок с россиянкой

Новина з відео

15:43 Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту в помещении на Евро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:02 Украинские десантники уничтожили подразделение российских оккупантов, одетых в форму ВСУ: видео 18+

Новина з відео

14:57 Крым можно освободить только военным путем, — Данилов

Новина з відео

13:30 В Одессе горели поля фильтрации: на ликвидацию понадобилось более трех часов

Новина з відео

13:19 Российская пропаганда нашла "украинский след" в возникновении движения ЧВК "Редан"

Новина з відео

12:58 Трамп снова разбрасывается обещаниями закончить войну рф против Украины за один день

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Эксклюзив

08:00Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины разведки

18:00Ретроградный Юпитер и гибридное затмение: какие испытания подготовили Украине звезды в этом году

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:002023 год станет решающим в российско-украинской войне

Новина з фото

19:49Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

Актуальное по теме

None 3 Март 17:14

Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

None 5 Март 19:50

Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре

None 5 Март 19:51

В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия

None 5 Март 19:47

Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB