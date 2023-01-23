Притулок для тварин Сіріус на межі катастрофи

"Миски на вулиці замерзають": як коти та собаки з притулку "Сіріус" переживають воєнну зиму
У найбільшому притулку для тварин в Україні "Сіріус", що у селі Федорівка на Київщині, зараз — на початок 2023 року — живуть понад три тисячі собак та дві сотні котів. Проєкт "ТиКиїв" завітав зі спонсорською допомогою до села Федорівка на Київщині, де розташований притулок, і розповів, як переживають зиму його чотирилапі мешканці.
Буди та солома
Після повномасштабного вторгнення "Сіріусу" довелося два тижні прожити в окупації і понад місяць — в ізоляції від України. На щастя, розповідають працівники притулку, прильотів на територію не було. Але собаки, налякані обстрілами, розгризали вольєри, намагаючись втекти, тому більшість приміщень тепер потребують ремонту, а деякі — повної перебудови.
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"Наш притулок може утримувати близько двох тисяч тварин, але сьогодні в нас перебуває понад три тисячі чотирилапих", — розповіла журналістам власниця "Сіріуса" Олександра Мезінова.
Більшість собак мешкає у будах та у вуличних вольєрах – працівники щодня розносять їм солому, і тварини зариваються у неї, щоб зігрітися. На зимовий сезон потрібно приблизно 25-27 тонн соломи. Котів і цуценят працівники намагаються тримати у приміщеннях.
Сьогодні притулок витрачає багато коштів на відновлення вольєрів та зведення нових помешкань для кішок, які зараз вимушені жити в клітках.
"Щоб будівництво тривало, потрібна їжа для чотирилапих. Так ми можемо спрямовувати кошти на будівництво, а не на закупівлю харчів для тварин", — пояснює Мезінова.
Дві тонни їжі щодня
Їжа залишається найголовнішою статтею витрат "Сіріусу". Простіше за все годувати тварин сухим кормом, але це надто дорого. Тому працівники додатково варять для них каші з крупи. Щодня мешканцям притулку потрібно 2 тонни їжі.
"З водою ситуація найскладніша, тому що на вулиці миски замерзають. Тож доводиться носити теплу воду, щоб розморожувати кригу", — розповіла власниця притулку.
Протягом багатьох місяців з початку лютневого вторгнення "Сіріусу" вдалося протриматися завдяки допомозі небайдужих українців. Приїжджали поодинці і цілими організаціями, привозили сухий корм та крупу, забирали тварин додому. За цей час притулку вдалося знайти новий дім для понад 400 собак.
Охочі забрати собі тварину укладають з притулком договір, за яким зобов’язуються добре піклуватися про своїх вихованців, а притулок — допомагати новим господарям у всьому.
"До нас можна звертатися з будь-яких питань. Ми й кінологів рекомендуємо, і ветклініки, і зоопсихологів. Навіть якщо новий власник із якихось причин не має змоги, наприклад, лікувати улюбленця, ми це робимо за кошти притулку", — пояснила Олександра Мезінова.
Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE