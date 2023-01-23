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"Миски на вулиці замерзають": як коти та собаки з притулку "Сіріус" переживають воєнну зиму

23 січня 2023 16:46
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Притулок для тварин Сіріус на межі катастрофи
Працівники притулку намагаються нагодувати і зігріти тварин у будь-який спосіб
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У найбільшому притулку для тварин в Україні "Сіріус", що у селі Федорівка на Київщині, зараз — на початок 2023 року — живуть понад три тисячі собак та дві сотні котів. Проєкт "ТиКиїв" завітав зі спонсорською допомогою до села Федорівка на Київщині, де розташований притулок, і розповів, як переживають зиму його чотирилапі мешканці.

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Буди та солома

Після повномасштабного вторгнення "Сіріусу" довелося два тижні прожити в окупації і понад місяць — в ізоляції від України. На щастя, розповідають працівники притулку, прильотів на територію не було. Але собаки, налякані обстрілами, розгризали вольєри, намагаючись втекти, тому більшість приміщень тепер потребують ремонту, а деякі — повної перебудови.

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"Наш притулок може утримувати близько двох тисяч тварин, але сьогодні в нас перебуває понад три тисячі чотирилапих", — розповіла журналістам власниця "Сіріуса" Олександра Мезінова.

Олександра Мезінова

Більшість собак мешкає у будах та у вуличних вольєрах – працівники щодня розносять їм солому, і тварини зариваються у неї, щоб зігрітися. На зимовий сезон потрібно приблизно 25-27 тонн соломи. Котів і цуценят працівники намагаються тримати у приміщеннях.

Сьогодні притулок витрачає багато коштів на відновлення вольєрів та зведення нових помешкань для кішок, які зараз вимушені жити в клітках.

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"Щоб будівництво тривало, потрібна їжа для чотирилапих. Так ми можемо спрямовувати кошти на будівництво, а не на закупівлю харчів для тварин", — пояснює Мезінова.

Притулок Сіріус

Дві тонни їжі щодня

Їжа залишається найголовнішою статтею витрат "Сіріусу". Простіше за все годувати тварин сухим кормом, але це надто дорого. Тому працівники додатково варять для них каші з крупи. Щодня мешканцям притулку потрібно 2 тонни їжі.

Притулок Сіріус

"З водою ситуація найскладніша, тому що на вулиці миски замерзають. Тож доводиться носити теплу воду, щоб розморожувати кригу", — розповіла власниця притулку.

Притулок Сіріус

Притулок Сіріус

Протягом багатьох місяців з початку лютневого вторгнення "Сіріусу" вдалося протриматися завдяки допомозі небайдужих українців. Приїжджали поодинці і цілими організаціями, привозили сухий корм та крупу, забирали тварин додому. За цей час притулку вдалося знайти новий дім для понад 400 собак.

Притулок Сіріус

Притулок Сіріус

Охочі забрати собі тварину укладають з притулком договір, за яким зобов’язуються добре піклуватися про своїх вихованців, а притулок — допомагати новим господарям у всьому.

Притулок Сіріус

"До нас можна звертатися з будь-яких питань. Ми й кінологів рекомендуємо, і ветклініки, і зоопсихологів. Навіть якщо новий власник із якихось причин не має змоги, наприклад, лікувати улюбленця, ми це робимо за кошти притулку", — пояснила Олександра Мезінова.

Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE

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