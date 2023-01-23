Приют для животных Сириус на грани катастрофы

Работники приюта пытаются накормить и согреть животных любым способом

В самом большом приюте для животных в Украине "Сириус", что в селе Федоровка на Киевщине, сейчас живут более трех тысяч собак и две сотни кошек. Проект "ТиКиїв" посетил со спонсорской помощью село Федоровка на Киевщине, где расположен приют, и рассказал, как переживают зиму его четырехлапые жители.





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Будки и солома

После полномасштабного вторжения "Сириусу" пришлось две недели прожить в оккупации и больше месяца — в изоляции от Украины. К счастью, рассказывают работники приюта, прилетов на территорию не было. Но собаки, напуганные обстрелами, разгрызали вольеры, пытаясь убежать, поэтому большинство помещений теперь нуждаются в ремонте, а некоторые — в полной перестройке.















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"Наш приют может содержать около двух тысяч животных, но сегодня у нас находится более трех тысяч четвероногих", — рассказала журналистам владелица "Сириуса" Александра Мезинова.

Большинство собак живут в будках в уличных вольерах — работники каждый день разносят им солому, и животные зарываются в нее, чтобы согреться. На зимний сезон требуется примерно 25-27 тонн соломы. Кошек и щенков работники стараются содержать в помещениях.

Сегодня приют тратит много средств на восстановление вольеров и возведение новых помещений для кошек, которым сейчас приходится жить в клетках.







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"Чтобы строительство продолжалось, нужна еда для четвероногих. Так мы можем направлять средства на строительство, а не на закупку продовольствия для животных", — объясняет Мезинова.

Две тонны еды каждый день

Еда остается самой затратной статьей расходов "Сириуса". Проще всего кормить животных сухим кормом, но это слишком дорого. Потому работники дополнительно варят для них каши из крупы. Ежедневно обитателям приюта необходимо 2 тонны еды.

"С водой ситуация самая сложная, потому что на улице миски замерзают. Поэтому приходится носить теплую воду, чтобы размораживать лед", — рассказала владелица приюта.

В течение многих месяцев с начала широкомасштабного вторжения "Сириусу" удалось продержаться благодаря помощи небезразличных украинцев. Приезжали в одиночку и целыми организациями, привозили сухой корм и крупу, забирали животных домой. За это время приюту удалось найти новый дом для более 400 собак.

Желающие забрать себе животное заключают с приютом договор, в котором обязуются хорошо заботиться о своих питомцах, а приют — помогать новым хозяевам во всем.

"К нам можно обращаться по любым вопросам. Мы и кинологов рекомендуем, и ветклиники, и зоопсихологов. Даже если у нового владельца по каким-либо причинам нет возможности, например, лечить питомца, мы это делаем за средства приюта", — пояснила Александра Мезинова.

Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE