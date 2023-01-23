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"Миски на улице замерзают": как коти и собаки из приюта "Сириус" переживают военную зиму

23 января 2023 16:46
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Приют для животных Сириус на грани катастрофы
Работники приюта пытаются накормить и согреть животных любым способом
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В самом большом приюте для животных в Украине "Сириус", что в селе Федоровка на Киевщине, сейчас живут более трех тысяч собак и две сотни кошек. Проект "ТиКиїв" посетил со спонсорской помощью село Федоровка на Киевщине, где расположен приют, и рассказал, как переживают зиму его четырехлапые жители.

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Будки и солома

После полномасштабного вторжения "Сириусу" пришлось две недели прожить в оккупации и больше месяца — в изоляции от Украины. К счастью, рассказывают работники приюта, прилетов на территорию не было. Но собаки, напуганные обстрелами, разгрызали вольеры, пытаясь убежать, поэтому большинство помещений теперь нуждаются в ремонте, а некоторые — в полной перестройке.

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"Наш приют может содержать около двух тысяч животных, но сегодня у нас находится более трех тысяч четвероногих", — рассказала журналистам владелица "Сириуса" Александра Мезинова.

Олександра Мезінова

Большинство собак живут в будках в уличных вольерах — работники каждый день разносят им солому, и животные зарываются в нее, чтобы согреться. На зимний сезон требуется примерно 25-27 тонн соломы. Кошек и щенков работники стараются содержать в помещениях.

Сегодня приют тратит много средств на восстановление вольеров и возведение новых помещений для кошек, которым сейчас приходится жить в клетках.

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"Чтобы строительство продолжалось, нужна еда для четвероногих. Так мы можем направлять средства на строительство, а не на закупку продовольствия для животных", — объясняет Мезинова.

Притулок Сіріус

Две тонны еды каждый день

Еда остается самой затратной статьей расходов "Сириуса". Проще всего кормить животных сухим кормом, но это слишком дорого. Потому работники дополнительно варят для них каши из крупы. Ежедневно обитателям приюта необходимо 2 тонны еды.

Притулок Сіріус

"С водой ситуация самая сложная, потому что на улице миски замерзают. Поэтому приходится носить теплую воду, чтобы размораживать лед", — рассказала владелица приюта.

Притулок Сіріус

Притулок Сіріус

В течение многих месяцев с начала широкомасштабного вторжения "Сириусу" удалось продержаться благодаря помощи небезразличных украинцев. Приезжали в одиночку и целыми организациями, привозили сухой корм и крупу, забирали животных домой. За это время приюту удалось найти новый дом для более 400 собак.

Притулок Сіріус

Притулок Сіріус

Желающие забрать себе животное заключают с приютом договор, в котором обязуются хорошо заботиться о своих питомцах, а приют — помогать новым хозяевам во всем.

Притулок Сіріус

"К нам можно обращаться по любым вопросам. Мы и кинологов рекомендуем, и ветклиники, и зоопсихологов. Даже если у нового владельца по каким-либо причинам нет возможности, например, лечить питомца, мы это делаем за средства приюта", — пояснила Александра Мезинова. 

Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE

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