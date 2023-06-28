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"Між нами величезна прірва": Олена Зеленська зізналась, чи дає поради чоловіку

28 червня 2023 08:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Між нами величезна прірва": Олена Зеленська зізналась, чи дає поради чоловіку
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв’ю, в якому розповіла про різноманітні державні ініціативи, а також про стосунки з чоловіком, Президентом України Володимиром Зеленським. 

Відео доступне на YouTube каналі "РБК-Україна".

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Поради Президенту

Інтерв'юерка припустила, що Олена Зеленська є чи не головною радницею Президента України. Журналістка поцікавилась, чи часто перша леді радить щось Володимиру Зеленському, або ж можливо той звертається до неї за порадами. 

"Я точно не впливаю на державні процеси — сто відсотків. Я можу ініціювати якісь речі, можу їх підтримувати, але це стосується тільки гуманітарних, соціальних сфер тощо. Володимир Зеленський як президент зі мною не радиться. І я думаю, що це правильно. По-перше, я б не могла дати йому експертну пораду, між нами величезна прірва в знаннях, які має він зараз і які б я могла йому додати. І це неетично. Я вважаю, що в нього настільки велика відповідальність. Не може дружина радити чоловікові в питаннях державного управління. Це неправильно. Ми навіть не говоримо з ним на такі теми", — відповіла Зеленська. 

Пані Олена зауважила, що в рамках дискусії подружжя може обговорювати питання, які хвилюють всіх українців.

"Але це не означає, що те, що ми сказали одне одному, потім стане якимось рішенням або вплине на його думку при прийнятті рішень", — підсумувала перша леді. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Зеленська живе окремо від Президента України. Також ми розповідали, що за ініціативи Зеленської на Одещині з'явиться кулінарний хаб.

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