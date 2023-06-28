"Между нами огромная пропасть": Елена Зеленская призналась, дает ли советы мужу

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Google

Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью, в котором рассказала о различных государственных инициативах, а также об отношениях с мужем, Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео доступно на YouTube канале "РБК-Україна".

Читайте также:

Советы Президенту

Интервьюер предположила, что Елена Зеленская является едва ли не главной советницей Президента Украины. Журналистка поинтересовалась, часто ли первая леди советует что-то Владимиру Зеленскому, или возможно тот обращается к ней за советами.

"Я точно не влияю на государственные процессы — сто процентов. Я могу инициировать какие-то вещи, могу их поддерживать, но это касается только гуманитарных, социальных сфер и т.д. Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, что это правильно. Во-первых, я бы не могла дать ему экспертный совет, между нами огромная пропасть в знаниях, которые он имеет сейчас и которые бы я могла ему добавить. И это неэтично. Я считаю, что у него столь большая ответственность. Не может жена советовать мужу в вопросах государственного управления. Это неправильно. Мы даже не говорим с ним на такие темы", — ответила Зеленская.

Елена отметила, что в рамках дискуссии супруги могут обсуждать вопросы, которые волнуют всех украинцев.

"Но это не означает, что то, что мы сказали друг другу, потом станет каким-то решением или повлияет на его мнение при принятии решений", — подытожила первая леди.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская живет отдельно от Президента Украины. Также мы рассказывали, что по инициативе Зеленской в Одесской области появится кулинарный хаб.