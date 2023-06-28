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"Между нами огромная пропасть": Елена Зеленская призналась, дает ли советы мужу

28 июня 2023 08:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Между нами огромная пропасть": Елена Зеленская призналась, дает ли советы мужу
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью, в котором рассказала о различных государственных инициативах, а также об отношениях с мужем, Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео доступно на YouTube канале "РБК-Україна".

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Советы Президенту

Интервьюер предположила, что Елена Зеленская является едва ли не главной советницей Президента Украины. Журналистка поинтересовалась, часто ли первая леди советует что-то Владимиру Зеленскому, или возможно тот обращается к ней за советами.

"Я точно не влияю на государственные процессы — сто процентов. Я могу инициировать какие-то вещи, могу их поддерживать, но это касается только гуманитарных, социальных сфер и т.д. Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, что это правильно. Во-первых, я бы не могла дать ему экспертный совет, между нами огромная пропасть в знаниях, которые он имеет сейчас и которые бы я могла ему добавить. И это неэтично. Я считаю, что у него столь большая ответственность. Не может жена советовать мужу в вопросах государственного управления. Это неправильно. Мы даже не говорим с ним на такие темы", ответила Зеленская.

Елена отметила, что в рамках дискуссии супруги могут обсуждать вопросы, которые волнуют всех украинцев.

"Но это не означает, что то, что мы сказали друг другу, потом станет каким-то решением или повлияет на его мнение при принятии решений", подытожила первая леди.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Зеленская живет отдельно от Президента Украины. Также мы рассказывали, что по инициативе Зеленской в Одесской области появится кулинарный хаб.

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