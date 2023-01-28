Окупанти розповідають про великі втрати та паніку серед мобілізованих

Російські загарбники вже не раді, що потрапили до України

Російський солдат 27-ї мотострілецької бригади поскаржився на величезні втрати серед особового складу. За його словами, з 30 бійців живими залишилися лише 10.

Телефонну розмову публікує Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російський окупант розповів знайомому про втрати в лавах його підрозділу, який перебуває на адміністративному кордоні Харківської та Луганської областей.

"Нас сюди привезли 30 осіб, із них залишилося 10… Наш табір розп**арасили загалом весь. Мізки просто на деревах висіли", — поділився загарбник.

Окрім того, він поскаржився, що його підрозділ нікуди не рухається, а намагається втримати позицію, щоб їхню оборону не прорвали ЗСУ. Окупант каже, що їхні позиції — під щоденними обстрілами, втім їм дали наказ бути на позиціях до останнього.

"Ось скільки ми тут є місяців, щодня обстріли. Ні туди ні сюди не рухаємося… Такого я надивився… Я взагалі прокляв, що я сюди поїхав… Коли наш табір розп**арасили, я за день, за один раз міг тричі померти. Просто дивом я вижив", — каже окупант.

Він поскаржився й на умови перебування на фронті. Каже, що живуть вони у лісі в землянках та під натягнутими тентами. А обіцяних грошей вони не бачать "ні копійки".

Також окупант повідомив, що йому пообіцяли скасувати судимості після повернення з війни.

"Сказали, що приїду, в мене вже буде звання, і дві судимості знімуть", — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Брянській області почали підготовлювати школи для розміщення російських військових. Адміністрація району пояснює це підготовкою на випадок надзвичайної ситуації.