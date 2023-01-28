Оккупанты рассказывают о больших потерях и панике среди мобилизованных

Российские захватчики уже не рады, что попали в Украину

Российский солдат 27-й мотострелковой бригады пожаловался на огромные потери среди личного состава. По его словам, из 30 бойцов в живых остались только 10.

Телефонный разговор публикует Главное управление разведки Минобороны Украины .

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Российский оккупант рассказал знакомому о потерях в рядах его подразделения, которое находится на административной границе Харьковской и Луганской областей.

"Нас сюда привезли 30 человек, из них осталось 10… Наш лагерь расп**арасили в целом весь. Мозги прямо на деревьях висели", — поделился захватчик.

Кроме того, он пожаловался, что его подразделение никуда не двигается, а пытается удержать позицию, чтобы их оборону не прорвали ВСУ. Оккупант говорит, что их позиции — под ежедневными обстрелами, но им приказали быть на позициях до последнего.

"Вот сколько мы здесь есть месяцев, ежедневно обстрелы. Ни туда ни сюда не двигаемся ... Такого я насмотрелся ... Я вообще проклял, что я сюда поехал ... Когда наш лагерь расп**арасили, я за день, за один раз мог трижды умереть. Просто чудом я выжил", — говорит оккупант.

Он пожаловался и на условия пребывания на фронте. Говорит, что они живут в лесу в землянках и под натянутыми тентами. А обещанных денег они не видят "ни копейки".

Также оккупант сообщил, что ему пообещали лишить судимостей по возвращении с войны.

"Сказали, что приеду, у меня уже будет звание, и две судимости снимут", — заявил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Брянской области начали готовить школы для размещения российских военных. Администрация района объясняет это подготовкой в случае чрезвычайной ситуации.