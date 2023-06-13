Мобілізація в Україні: кого не будуть призивати під час воєнного стану

Українська армія. Фото: google

З початком контрнаступу ЗСУ мобілізацію в Україні посилили. Питання щодо мобілізації регулюється відповідним законом, водночас у ньому є перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову.

Про це йдеться у відповідному законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Кого не візьмуть на службу під час мобілізації:

заброньовані особи та особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я;

жінки та чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітня дитина з інвалідністю 1 чи 2 групи;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують хвору дитину;

жінки та чоловіки, які виховують неповнолітню дитину, а той час як хтось із подружжя вже перебуває на військовій службі;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, служби спецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони.

Однак варто зазначити, що всі вищеперелічені особи можуть піти на військову службу, але тільки за власним бажанням і обов'язково за місцем проживання.

До того ж призову не підлягають:

студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються лише на денній чи дуальній форму навчання;

науковці та педагоги;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО з числа військових, добровольців, осіб, які залучалися до забезпечення проведення АТО;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного станну.

Нагадаємо, в Україні підприємства, установи та організації мають право бронювати працівників від мобілізації. Проте наявність "броні" не завжди означає звільнення від військової служби. Тож, адвокатка пояснила, коли бронювання не звільняє від служби в ЗСУ.