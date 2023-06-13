Мобилизация в Украине: кого не будут призывать во время военного положения

Украинская армия. Фото: google

С началом контрнаступления ВСУ мобилизацию в Украине ужесточили. Вопрос о мобилизации регулируется соответствующим законом, в то же время в нем есть перечень военнообязанных, не подлежащих призыву.

Об этом говорится в соответствующем законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кого не возьмут на службу во время мобилизации:

забронированные лица и лица с инвалидностью;

временно непригодны к службе по состоянию здоровья;

женщины и мужчины, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетний ребенок с инвалидностью 1 или 2 группы;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие больного ребенка;

женщины и мужчины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, а в то время как кто-то из супругов уже находится на военной службе;

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ДБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Однако следует отметить, что все вышеперечисленные лица могут пойти на военную службу, но только по собственному желанию и обязательно по месту жительства.

К тому же призыву не подлежат:

студенты, аспиранты и докторанты, которые учатся только на дневной или дуальной форме обучения;

научные работники и педагоги;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО из числа военных, добровольцев, лиц, привлекавшихся к обеспечению проведения АТО;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного станна.

Напомним, в Украине предприятия, учреждения и организации вправе бронировать работников от мобилизации. Однако наличие "брони" не всегда означает освобождение от военной службы. Поэтому адвокат объяснила, когда бронирование не освобождает от службы в ВСУ.