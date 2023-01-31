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Мокрий сніг із дощем, але тепло: яка погода чекає на українців завтра

31 січня 2023 21:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Погода в Україні на 1 лютого - який прогноз очікує українців
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 1 лютого, на українців очікується похмура погода з мокрим снігом і дощем. На дорогах, крім півдня, очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Очікується невеликий сніг, удень місцями з дощем. На Закарпатті помірні опади, лише у південній частині України буде без опадів. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. На заході країни пориви до 15-20 м/с. Температура вночі до мінус 5, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півдні очікується +1…+6°С. У Карпатах випаде помірний сніг, температура вночі та вдень -4...-9°С.

Погода на 1 лютого

Погода на Київщині

Похмуро і невеликий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура по області до мінус 5 градусів, а вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.

Погода від народної синоптикині

Народна синоптикиня Наталія Діденко прогнозує 1 лютого у більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні — переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади. Вітер північно-західний, помірний, іноді із сильними поривами.

"Температура повітря поки що майже не змінюється: вночі невеликі мінуси. Вдень передбачається +1+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу", — написала вона.

У Києві лютий розпочнеться з мокрого снігу. На дорогах буде снігова каша та ожеледиця. Вітер поривчастий із північного заходу. Температура повітря -1...-3°С, вдень 0...+2°С.

В Україні різко змінилася погода 30 січня. У деяких регіонах випаде мокрий сніг через атмосферний фронт із північного заходу Європи.

Укргідрометцентр повідомив, що 30 січня в Україні буде хмарна погода. У південно-східній частині місцями буде невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледиця. Вдень у західних та більшості північних областей можливий невеликий мокрий сніг. Інші території без істотних опадів. Подекуди на дорогах утворюється ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях удень місцями пориви 15-20 м/с.

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