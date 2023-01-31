Погода в Украине на 1 февраля - какой прогноз ожидает украинцев

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля

В среду, 1 февраля, украинцев ожидает пасмурная погода с мокрым снегом и дождем. На дорогах, кроме юга, ожидается гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На Закарпатье умеренные осадки, только в южной части Украины будет без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. На западе страны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью до минус 5, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге ожидается +1…+6°С. В Карпатах выпадет умеренный снег, температура ночью и днем -4…-9°С.

Погода на Киевщине

Будет пасмурно и небольшой снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура по область до минус 5 градусов, а днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Погода от народного синоптика

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует 1 февраля в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на юге — преимущественно облачно, разве на Запорожье небольшие осадки. Ветер северо-западный, умеренный, иногда с сильными порывами.

"Температура воздуха пока почти не меняется: ночью небольшие минусы. Днем предполагается +1+4 градуса, на севере, северо-востоке и в Карпатах 0-3 градуса мороза", — написала она.

В Киеве февраль начнется с мокрого снега. На дорогах будет снежная каша и гололедица. Ветер порывистый с северного запада. Температура воздуха -1...-3°С, днем 0…+2°С.

В Украине резко изменилась погода 30 января. В некоторых регионах выпадет мокрый снег из-за атмосферного фронта с северо-запада Европы.

Укргидрометцентр сообщил, что 30 января в Украине будет облачная погода. В юго-восточной части местами будет небольшой мокрый снег и дождь, гололедица. Днем в западных и большинстве северных областей возможен небольшой мокрый снег. Остальные территории без существенных осадков. Кое-где на дорогах образуется гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.