Погода в Україні 31 січня — що кажуть синоптики

По всій Україні очікується сніг з дощем

В Україні 31 січня очікується хмарна погода з мокрим снігом та сильними поривами вітру. Температура коливатиметься від -2 до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 31 січня

"Хмарно. Вночі у західних, північних, більшості центральних областей, вдень в Україні, невеликий сніг з дощем. Місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, у західних областях з переходом на північно- західний, 7-12 м/с; у Карпатах, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що температура вночі буде -1-6 градусів морозу, а вдень від -1 до 4 градусів тепла. На високогір'ї Карпат протягом доби 4-9° морозу.

Погода в Києві

У столиці 31 січня буде хмарно. Вночі очікується невеликий сніг, вдень місцями невеликий сніг з дощем. Подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі -1-3, а вдень близько 0 градусів.

Попередження про стихійні явища

31 січня — 2 лютого на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у Чернігівському районі. Синоптики попереджають про III рівень небезпеки — червоний.

31 січня — 2 лютого на ділянці Десни Новгород-Сіверський-Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони Чернігівської області) відбуватиметься подальше відновлення і посилення льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води до 0,1 — 0,2 м за добу та утримання і збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; на притоці Десни р.Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено II рівень небезпеки — помаранчевий.

Погода від народного синоптика

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, 31 січня атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди в Україні.

"Це не означає цілодобовий сніг та снігові кучугури, бо опади передбачаються періодично, чергуватимуться із поясненнями", — розповіла Діденко.

Вітер буде південно-західний та західний, помірний, у західних областях та на півночі можливі пориви до 14-18 метрів за секунду.

Температура повітря залишається в теперішніх межах, протягом дня від -2 до 3 градусів.

Як зазначає народна синоптикиня вже після 4 лютого в Україну поступово заходитиме холодніша повітряна маса.

Нагадаємо, нещодавно синоптики прогнозували, що з 30 січня Україну засипле сніг. У деяких регіонах випаде мокрий сніг через атмосферний фронт із північного заходу Європи.