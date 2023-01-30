Погода в Украине 31 января — что говорят синоптики

По всей Украине ожидается снег с дождем

В Украине 31 января ожидается облачная погода с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Температура будет колебаться от -2 до 3 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 31 января

"Ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем в Украине, небольшой снег с дождем. Местами гололедица, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м /с; в Карпатах, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Ожидается, что температура ночью -1-6 градусов мороза, а днем от -1 до 4 градусов тепла. На высокогорье Карпат в течение суток 4-9 градусов мороза.

Погода в Киеве

В столице 31 января облачно. Ночью ожидается небольшой снег, днем местами небольшой снег с дождем. Кое-где гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью –1-3, а днем около 0 градусов.

Предупреждение о стихийных явлениях

31 января — 2 февраля на участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) будет содержаться значительное затопление заводи, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе. Синоптики предупреждают о III уровне опасности — красном.

31 января — 2 февраля на участке Десны Новгород-Северский-Макошино (Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы Черниговской области) будет происходить дальнейшее восстановление и усиление ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 — 0,2 м в сутки, содержание и увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; на притоке Десны г. Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен II уровень опасности — оранжевый.

Погода от народного синоптика

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, 31 января атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине.

"Это не означает круглосуточный снег и снежные сугробы, так как осадки предполагаются периодически, будут чередоваться с объяснениями", — рассказала Диденко.

Ветер будет юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 м/с.

Температура воздуха остается в нынешних пределах в течение дня от -2 до 3 градусов.

Как отмечает народный синоптик, уже после 4 февраля в Украину постепенно будет заходить более холодная воздушная масса.

Напомним, недавно синоптики прогнозировали, что с 30 января Украину засыплет снег. В некоторых регионах выпадет мокрый снег из-за атмосферного фронта с северо-запада Европы.