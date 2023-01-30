Погода в Украине 31 января — что говорят синоптики

Мокрый снег и сильный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода завтра
В Украине 31 января ожидается облачная погода с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Температура будет колебаться от -2 до 3 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
-
Военная техника и 15 км укреплений: россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома в Бердянске
-
Талибы взяли на себя ответственность за теракт в пакистанской мечети: количество жертв растет
-
Министр обороны Великобритании рассказал, когда танки прибудут в Украину
-
"Крым никогда больше не будет украинским": президент Хорватии попал в скандал
-
Зеленский и премьер-министр Дании посетили Одессу: что обсуждали
-
Руслан Малиновский извинился перед болельщиками за объятия с россиянином: детали
-
Стало известно, могла ли российская ДРГ сбить вертолет с руководством МВД
-
Игривая и сказочная: зимняя Одесса через объектив Новини.LIVE
-
У путина прокомментировали слова об угрозах Джонсону, намекнув на неадекватность британского экс-премьера
-
На оккупированной части Херсонщины россияне запрещают в школах учиться по украинской программе, — Генштаб
Погода в Украине 31 января
"Ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем в Украине, небольшой снег с дождем. Местами гололедица, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м /с; в Карпатах, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Ожидается, что температура ночью -1-6 градусов мороза, а днем от -1 до 4 градусов тепла. На высокогорье Карпат в течение суток 4-9 градусов мороза.
Погода в Киеве
В столице 31 января облачно. Ночью ожидается небольшой снег, днем местами небольшой снег с дождем. Кое-где гололедица, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью –1-3, а днем около 0 градусов.
Предупреждение о стихийных явлениях
31 января — 2 февраля на участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) будет содержаться значительное затопление заводи, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе. Синоптики предупреждают о III уровне опасности — красном.
31 января — 2 февраля на участке Десны Новгород-Северский-Макошино (Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы Черниговской области) будет происходить дальнейшее восстановление и усиление ледовых явлений, возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 — 0,2 м в сутки, содержание и увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; на притоке Десны г. Снов будет содержаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен II уровень опасности — оранжевый.
Погода от народного синоптика
По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, 31 января атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине.
"Это не означает круглосуточный снег и снежные сугробы, так как осадки предполагаются периодически, будут чередоваться с объяснениями", — рассказала Диденко.
Ветер будет юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 м/с.
Температура воздуха остается в нынешних пределах в течение дня от -2 до 3 градусов.
Как отмечает народный синоптик, уже после 4 февраля в Украину постепенно будет заходить более холодная воздушная масса.
Напомним, недавно синоптики прогнозировали, что с 30 января Украину засыплет снег. В некоторых регионах выпадет мокрый снег из-за атмосферного фронта с северо-запада Европы.