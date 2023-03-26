"Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Командир ЗСУ "Мадяр" прокоментував скандал щодо зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відреагував на скандал довкола групового зґвалтування неповнолітньої у Закарпатській області. Чоловік висловив своє обурення рішенням суду щодо покарання обвинувачуваних.

Відео "Мадяр" опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Коментар військового

"Як батько чотирьох неповнолітніх дівчат, я збентежений ситуацією, яка сталася у моєму рідному Закарпатті навколо 14-літньої дитини й рішення суду, яке днями було прийняте", – заявив військовий.

"Мадяр" обурився рішенням суду та наголосив, що хоче своїм відео звернути увагу суспільства до цієї резонансної справи і не допустити її подальшого негативного розвитку.

Він також додав, що відтепер кривдникам доведеться відповідати за скоєне.

"Моя вам порада, ідіть здавайтеся та моліться, щоб вас таки посадили, а не виправдали...І може через років 10-12 вийдете з мінімальним правом на мирне цивільне життя", – сказав Мадяр.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті завершився суд над трьома підлітками. Їх звинувачували у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Суддя Воловецького райсуду визнала усіх трьох підлітків винними у груповому зґвалтуванні та присудила їм по п’ять років позбавлення волі. Але через вік злочинців суддя звільнила їх від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Таке рішення викликало обурення громадськості.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал навколо резонансного судового рішення щодо покарання трьох підлітків, яких звинуватили у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки на Закарпатті. Офіс омбудсмена ретельно вивчить всі деталі справи та проаналізує дії судді та прокурорів.