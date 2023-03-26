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"Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

26 марта 2023 23:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Командир ВСУ "Мадяр" прокомментировал скандал по изнасилованию несовершеннолетней на Закарпатье
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" отреагировал на скандал вокруг группового изнасилования несовершеннолетней в Закарпатской области. Мужчина выразил свое возмущение решением суда о наказании обвиняемых.

Видео "Мадьяр" опубликовал на своей странице в Facebook.

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Комментарий военного

"Как отец четырех несовершеннолетних девушек, я смущен ситуацией, которая произошла в моем родном Закарпатье вокруг 14-летнего ребенка и решения суда, которое на днях было принято", – заявил военный.

"Мадяр" возмутился решением суда и подчеркнул, что хочет своим видео обратить внимание общества на это резонансное дело и предотвратить его дальнейшее негативное развитие. 

Он также добавил, что теперь обидчикам придется отвечать за содеянное.

"Мой вам совет, идите сдавайтесь и молитесь, чтобы вас посадили, а не оправдали... И может через лет 10-12 выйдете с минимальным правом на мирную гражданскую жизнь", — сказал "Мадяр".

Напомним, недавно в Закарпатье завершился суд над тремя подростками. Их обвиняли в изнасиловании 14-летней девушки. Судья Воловецкого райсуда признала всех трех подростков виновными в групповом изнасиловании и присудила им пять лет лишения свободы. Но по возрасту преступников судья освободила их от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Такое решение вызвало негодование общественности.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал вокруг резонансного судебного решения о наказании трех подростков, обвиненных в групповом изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье. Офис омбудсмена тщательно изучит все детали дела и проанализирует действия судьи и прокуроров.

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