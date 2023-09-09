МОН назвало обов'язкові предмети для українських школярів за кордоном
Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.
Про це повідомляє пресслужба МОН.
Які предмети є обов'язковими для дітей за кордоном
Для початкової школи (1-4 класи):
- Основи української мови та літератури;
- Знання світу з акцентом на Україну.
Для основної школи (5-9 класи):
- Український мовний модуль;
- окремий курс з української літератури;
- Перші кроки у вивченні історії України та елементів громадянства (5 клас);
- Об'єднаний курс світової та української історії для 6 класу;
- Докладний аналіз історичної спадщини України для 7-9 класів;
- Занурення в основи юриспруденції у 9 класі;
- Подорож з географії у 8-9 класах.
Для старшої школи (10-11 класи):
- Продовження вивчення української мови;
- глибоке вивчення української літератури;
- розгляд ключових моментів історії України;
- Курс з основ громадянства для 10 класу;
- Дослідження географічних аспектів у 11 класі;
- Курс присвячений обороні України.
На додаток до стандартного розкладу, учням початкової школи надається одна година на тиждень для індивідуальної роботи та взаємодії з педагогами, тоді як для учнів 5-11 класів така можливість надається двічі на тиждень.
Нагадаємо, що до шкільних програм з історії можуть включити розділ про війну РФ проти України. Таким чином, діти у школі отримуватимуть достовірну інформацію не лише із соцмереж.
Також повідомлялося, що у шкільних класах, які облаштували у харківській підземці, пройшли перші заняття. Понад тисячу школярів сіли за парти в метро, а ще один клас, 61-й, був сформований практично в останній момент.