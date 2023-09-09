МОН назвало обов'язкові предмети для українських школярів за кордоном

Українська дівчинка у школі за кордоном. Фото: НУШ

Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Читайте також:

Які предмети є обов'язковими для дітей за кордоном

Для початкової школи (1-4 класи):

Основи української мови та літератури;

Знання світу з акцентом на Україну.

Для основної школи (5-9 класи):

Український мовний модуль;

окремий курс з української літератури;

Перші кроки у вивченні історії України та елементів громадянства (5 клас);

Об'єднаний курс світової та української історії для 6 класу;

Докладний аналіз історичної спадщини України для 7-9 класів;

Занурення в основи юриспруденції у 9 класі;

Подорож з географії у 8-9 класах.

Для старшої школи (10-11 класи):

Продовження вивчення української мови;

глибоке вивчення української літератури;

розгляд ключових моментів історії України;

Курс з основ громадянства для 10 класу;

Дослідження географічних аспектів у 11 класі;

Курс присвячений обороні України.

На додаток до стандартного розкладу, учням початкової школи надається одна година на тиждень для індивідуальної роботи та взаємодії з педагогами, тоді як для учнів 5-11 класів така можливість надається двічі на тиждень.

Нагадаємо, що до шкільних програм з історії можуть включити розділ про війну РФ проти України. Таким чином, діти у школі отримуватимуть достовірну інформацію не лише із соцмереж.

Також повідомлялося, що у шкільних класах, які облаштували у харківській підземці, пройшли перші заняття. Понад тисячу школярів сіли за парти в метро, ​​а ще один клас, 61-й, був сформований практично в останній момент.