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МОН назвало обов'язкові предмети для українських школярів за кордоном

9 вересня 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
МОН назвало обов'язкові предмети для українських школярів за кордоном
Українська дівчинка у школі за кордоном. Фото: НУШ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство освіти та науки назвало обов'язкові предмети для дітей за кордоном. Так, окрім вивчення іноземних предметів, діти мають ходити на предмети, пов'язані з Україною.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

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Для початкової школи (1-4 класи):

  • Основи української мови та літератури;
  • Знання світу з акцентом на Україну.

Для основної школи (5-9 класи):

  • Український мовний модуль;
  • окремий курс з української літератури;
  • Перші кроки у вивченні історії України та елементів громадянства (5 клас);
  • Об'єднаний курс світової та української історії для 6 класу;
  • Докладний аналіз історичної спадщини України для 7-9 класів;
  • Занурення в основи юриспруденції у 9 класі;
  • Подорож з географії у 8-9 класах.

Для старшої школи (10-11 класи):

  • Продовження вивчення української мови;
  • глибоке вивчення української літератури;
  • розгляд ключових моментів історії України;
  • Курс з основ громадянства для 10 класу;
  • Дослідження географічних аспектів у 11 класі;
  • Курс присвячений обороні України.

На додаток до стандартного розкладу, учням початкової школи надається одна година на тиждень для індивідуальної роботи та взаємодії з педагогами, тоді як для учнів 5-11 класів така можливість надається двічі на тиждень.

Нагадаємо, що до шкільних програм з історії можуть включити розділ про війну РФ проти України. Таким чином, діти у школі отримуватимуть достовірну інформацію не лише із соцмереж.

Також повідомлялося, що у шкільних класах, які облаштували у харківській підземці, пройшли перші заняття. Понад тисячу школярів сіли за парти в метро, ​​а ще один клас, 61-й, був сформований практично в останній момент.

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