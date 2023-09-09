МОН назвало обязательные предметы для украинских школьников за границей

Украинская девочка в школе за границей. Фото: НУШ

Министерство образования и науки назвало обязательные предметы для детей за границей. Так, кроме изучения иностранных предметов, дети должны ходить на предметы, связанные с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Для начальной школы (1-4 классы):

Основы украинского языка и литературы;

Познание мира с акцентом на Украину.

Для основной школы (5-9 классы):

Украинский языковой модуль;

Отдельный курс по украинской литературе;

Первые шаги в изучении истории Украины и элементов гражданства (5 класс);

Объединенный курс мировой и украинской истории для 6 класса;

Подробный разбор исторического наследия Украины для 7-9 классов;

Погружение в основы юриспруденции в 9 классе;

Путешествие по географии в 8-9 классах.

Для старшей школы (10-11 классы):

Продолжение изучения украинского языка;

Глубокое изучение украинской литературы;

Рассмотрение ключевых моментов истории Украины;

Курс по основам гражданства для 10 класса;

Исследование географических аспектов в 11 классе;

Курс, посвященный обороне Украины.

В дополнение к стандартному расписанию, ученикам начальной школы предоставляется один час в неделю для индивидуальной работы и взаимодействия с педагогами, тогда как для учащихся 5-11 классов такая возможность предоставляется дважды в неделю.

Напомним, что в школьные программы по истории могут включить раздел о войне РФ против Украины. Таким образом, дети в школе будут получать достоверную информацию не только из соцсетей.

Также сообщалось, что в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, ​​а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.