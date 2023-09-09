МОН назвало обязательные предметы для украинских школьников за границей
Министерство образования и науки назвало обязательные предметы для детей за границей. Так, кроме изучения иностранных предметов, дети должны ходить на предметы, связанные с Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Какие предметы обязательны для детей за границей
Для начальной школы (1-4 классы):
- Основы украинского языка и литературы;
- Познание мира с акцентом на Украину.
Для основной школы (5-9 классы):
- Украинский языковой модуль;
- Отдельный курс по украинской литературе;
- Первые шаги в изучении истории Украины и элементов гражданства (5 класс);
- Объединенный курс мировой и украинской истории для 6 класса;
- Подробный разбор исторического наследия Украины для 7-9 классов;
- Погружение в основы юриспруденции в 9 классе;
- Путешествие по географии в 8-9 классах.
Для старшей школы (10-11 классы):
- Продолжение изучения украинского языка;
- Глубокое изучение украинской литературы;
- Рассмотрение ключевых моментов истории Украины;
- Курс по основам гражданства для 10 класса;
- Исследование географических аспектов в 11 классе;
- Курс, посвященный обороне Украины.
В дополнение к стандартному расписанию, ученикам начальной школы предоставляется один час в неделю для индивидуальной работы и взаимодействия с педагогами, тогда как для учащихся 5-11 классов такая возможность предоставляется дважды в неделю.
Напомним, что в школьные программы по истории могут включить раздел о войне РФ против Украины. Таким образом, дети в школе будут получать достоверную информацию не только из соцсетей.
Также сообщалось, что в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.