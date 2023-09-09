Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow МОН назвало обязательные предметы для украинских школьников за границей arrow

МОН назвало обязательные предметы для украинских школьников за границей

9 сентября 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
МОН назвало обязательные предметы для украинских школьников за границей
Украинская девочка в школе за границей. Фото: НУШ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство образования и науки назвало обязательные предметы для детей за границей. Так, кроме изучения иностранных предметов, дети должны ходить на предметы, связанные с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Читайте также:

Какие предметы обязательны для детей за границей

Для начальной школы (1-4 классы):

  • Основы украинского языка и литературы;
  • Познание мира с акцентом на Украину.

Для основной школы (5-9 классы):

  • Украинский языковой модуль;
  • Отдельный курс по украинской литературе;
  • Первые шаги в изучении истории Украины и элементов гражданства (5 класс);
  • Объединенный курс мировой и украинской истории для 6 класса;
  • Подробный разбор исторического наследия Украины для 7-9 классов;
  • Погружение в основы юриспруденции в 9 классе;
  • Путешествие по географии в 8-9 классах.

Для старшей школы (10-11 классы):

  • Продолжение изучения украинского языка;
  • Глубокое изучение украинской литературы;
  • Рассмотрение ключевых моментов истории Украины;
  • Курс по основам гражданства для 10 класса;
  • Исследование географических аспектов в 11 классе;
  • Курс, посвященный обороне Украины.

В дополнение к стандартному расписанию, ученикам начальной школы предоставляется один час в неделю для индивидуальной работы и взаимодействия с педагогами, тогда как для учащихся 5-11 классов такая возможность предоставляется дважды в неделю.

Напомним, что в школьные программы по истории могут включить раздел о войне РФ против Украины. Таким образом, дети в школе будут получать достоверную информацию не только из соцсетей.

Также сообщалось, что в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, ​​а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз