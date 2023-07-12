МОН рекомендує навчальним закладам з 1 вересня перейти на очне навчання

Студенти в аудиторії під час навчання. Фото: google

Міністерство освіти та науки України рекомендує навчальним закладам перейти на очне навчання з 1 вересня. Однак рекомендація не стосується тих закладів, які розташовані на території бойових дій.

Заява МОН оприлюднена на освітньому порталі "Вища освіта".

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У МОН зазначають, що епідемія COVID-19, а також збройна агресія проти України призвели до "незаперечного зниження якості освіти".

Як стверджують у міністерстві, в процесі дистанційного навчання відсутній ефективний зворотній зв'язок з викладачами та практичний досвід, виникають технічні проблеми та брак спілкування.

З огляду на це впродовж літа управлінню пропонують облаштувати укриття у ВНЗ, щоб повернутись на очне навчання.

"З огляду на зазначене рекомендуємо закладам вищої і фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів", — йдеться у повідомленні.

Заява МОН. Фото: скриншот

Заява МОН. Фото: скриншот

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