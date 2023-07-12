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МОН рекомендує запровадити очне навчання з 1 вересня

12 липня 2023 23:54
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Козюк Тетяна
редактор
МОН рекомендує навчальним закладам з 1 вересня перейти на очне навчання
Студенти в аудиторії під час навчання. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство освіти та науки України рекомендує навчальним закладам перейти на очне навчання з 1 вересня. Однак рекомендація не стосується тих закладів, які розташовані на території бойових дій. 

Заява МОН оприлюднена на освітньому порталі "Вища освіта"

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МОН рекомендує запровадити очне навчання

У МОН зазначають, що епідемія COVID-19, а також збройна агресія проти України призвели до "незаперечного зниження якості освіти". 

Як стверджують у міністерстві, в процесі дистанційного навчання відсутній ефективний зворотній зв'язок з викладачами та практичний досвід, виникають технічні проблеми та брак спілкування.  

З огляду на це впродовж літа управлінню пропонують облаштувати укриття у ВНЗ, щоб повернутись на очне навчання.

"З огляду на зазначене рекомендуємо закладам вищої і фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів", — йдеться у повідомленні. 

 

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Заява МОН. Фото: скриншот
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Заява МОН. Фото: скриншот

Нагадаємо, на фоні заяв української влади про високу загрозу ядерної небезпеки і поведінки окупантів на ЗАЕС українці готуються до будь-якого сценарію. У метрополітені розповіли, чи врятує метро від ядерного вибуху. 

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