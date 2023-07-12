МОН рекомендует учебным заведениям с 1 сентября перейти на очное обучение

Студенты в аудитории во время обучения. Фото: google

Министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям перейти на очное обучение с 1 сентября. Однако рекомендация не касается тех учреждений, которые находятся на территории боевых действий.

Заявление МОН обнародовано на образовательном портале "Высшее образование".

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В МОН отмечают, что эпидемия COVID-19, а также вооруженная агрессия против Украины привели к "неоспоримому снижению качества образования".

Как утверждают в министерстве, в процессе дистанционного обучения отсутствует эффективная обратная связь с преподавателями и практический опыт, возникают технические проблемы и нехватка общения.

Учитывая это, на протяжении лета управлению предлагают обустроить укрытие в ВУЗах, чтобы вернутся на очное обучение.

"Учитывая указанное, рекомендуем учреждениям высшего и профессионального высшего образования с 1 сентября 2023 года максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и емкости укрытий", — говорится в сообщении.

Заявление МОН. Фото: скриншот

Заявление МОН. Фото: скриншот

Напомним, на фоне заявлений украинских властей о высокой угрозе ядерной опасности и поведении оккупантов на ЗАЭС украинцы готовятся к любому сценарию. В метрополитене рассказали, спасет ли метро от ядерного взрыва.