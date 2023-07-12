МОН рекомендует учебным заведениям с 1 сентября перейти на очное обучение

МОН рекомендует ввести очное обучение с 1 сентября
Министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям перейти на очное обучение с 1 сентября. Однако рекомендация не касается тех учреждений, которые находятся на территории боевых действий.
Заявление МОН обнародовано на образовательном портале "Высшее образование".
МОН рекомендует ввести очное обучение
В МОН отмечают, что эпидемия COVID-19, а также вооруженная агрессия против Украины привели к "неоспоримому снижению качества образования".
Как утверждают в министерстве, в процессе дистанционного обучения отсутствует эффективная обратная связь с преподавателями и практический опыт, возникают технические проблемы и нехватка общения.
Учитывая это, на протяжении лета управлению предлагают обустроить укрытие в ВУЗах, чтобы вернутся на очное обучение.
"Учитывая указанное, рекомендуем учреждениям высшего и профессионального высшего образования с 1 сентября 2023 года максимально перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и емкости укрытий", — говорится в сообщении.
Напомним, на фоне заявлений украинских властей о высокой угрозе ядерной опасности и поведении оккупантов на ЗАЭС украинцы готовятся к любому сценарию. В метрополитене рассказали, спасет ли метро от ядерного взрыва.