МОН звернулося до поліції через документи Спартака Субботи

Блогер-психолог Спартак Суббота. Фото: instagram.com/spartaksubbota

У Міністерстві освіти та науки України заявили, що в ЄДЕБО відсутні відомості про диплом магістра блогера-психолога Спартака Субботи. Крім того, міністерство не видавало йому також документи про визнання в Україні іноземного документа про освіту.

Про це МОН повідомило в Facebook.

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Що відомо

"Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів. Тоді Міністерство надіслало запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту", — йдеться в повідомленні.

У МОН зазначили, що отримали відповіді від обох державних підприємств. Так, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО немає даних про диплом магістра, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту МОН не видавало.

У відомстві додали, що передали цю інформацію до поліції з проханням перевірити можливий факт підробки та зумисне використання підроблених документів.

Нагадаємо, що після скандального розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи останнього "скасували". Актор Євген Янович заявив про закриття YouTube-проєкту "Подкаст терапія", який вів з одіозним блогером. Втім, Спартак Суббота оголосив, що він повернеться до проєкту вже незабаром.