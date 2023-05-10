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МОН обратилось в полицию из-за документов Спартака Субботы

10 мая 2023 23:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
МОН обратилось в полицию из-за документов Спартака Субботы
Блогер-психолог Спартак Суббота. Фото: instagram.com/spartaksubbota
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что в ЕГЭБО отсутствуют сведения о дипломе магистра блогера-психолога Спартака Субботы. Кроме того, министерство не выдавало ему документы о признании в Украине иностранного документа об образовании.

Об этом МОН сообщило в Facebook.

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Что известно

"В ходе проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении научной степени Субботе С.А., имеются заверенные надлежащим образом копии документов. Тогда Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы подтвердить факт наличия в реестрах указанных документов об образовании", — говорится в сообщении.

В МОН отметили, что получили ответы от обоих государственных предприятий. Так, в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО нет данных о дипломе магистра, а указанное по делу Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании МОН не выдавало.

В ведомстве добавили, что передали эту информацию в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов.

Напомним, что после скандального расследования психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы последнего "отменили". Актер Евгений Янович заявил о закрытии YouTube-проекту "Подкаст терапия", который вел с одиозным блогером. Впрочем, Спартак Суббота объявил, что он вернется в проект уже в скором времени.

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