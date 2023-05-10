МОН обратилось в полицию из-за документов Спартака Субботы
В Министерстве образования и науки Украины заявили, что в ЕГЭБО отсутствуют сведения о дипломе магистра блогера-психолога Спартака Субботы. Кроме того, министерство не выдавало ему документы о признании в Украине иностранного документа об образовании.
Об этом МОН сообщило в Facebook.
Что известно
"В ходе проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении научной степени Субботе С.А., имеются заверенные надлежащим образом копии документов. Тогда Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы подтвердить факт наличия в реестрах указанных документов об образовании", — говорится в сообщении.
В МОН отметили, что получили ответы от обоих государственных предприятий. Так, в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО нет данных о дипломе магистра, а указанное по делу Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании МОН не выдавало.
В ведомстве добавили, что передали эту информацию в полицию с просьбой проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов.
Напомним, что после скандального расследования психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы последнего "отменили". Актер Евгений Янович заявил о закрытии YouTube-проекту "Подкаст терапия", который вел с одиозным блогером. Впрочем, Спартак Суббота объявил, что он вернется в проект уже в скором времени.