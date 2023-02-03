Погода в Украні на вихідні - 4 і 5 лютого - прогноз погоди

Морози до -10 та снігопади: якою буде погода в Україні на вихідні
У перші вихідні лютого, 4 та 5 лютого, в Україні очікується похолодання. Синоптики попереджають про морози та сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода 4 лютого
У суботу, 4 лютого, прогнозують сніг на всій території країни. На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5 -7 градусів, вдень трохи потепліє — до -1 -4.
У Центрі від -2 до -6 вночі та 0 -3 вдень. На Півдні країні нічна температура сягатиме -1 -3, вдень — від -1 до +2 градусів.
У східних областях вночі -4 -6, вдень -2 +1 градус. На Заході України від -3 до -7 вночі, вдень — від 0 до -4.
Погода 5 лютого
У неділю, 5 лютого, теж очікуються снігопади, а морози дещо посиляться. Зокрема, у західних областях вночі місцями до -10 градусів, вдень переважно -2 -5.
На Сході країни нічна температура — від -4 до -7, денна — від 0 до -3. У центральних регіонах вночі -4 -8 градусів, вдень від 1 до 5 градусів морозу.
У північних областях нічні морози сягатимуть місцями -8 градусів, вдень переважно -2 -4. На Півдні вночі -3 -6, вдень — від 0 до -3.
Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко погода в Україні у п'ятницю, 3 лютого, буде вологою. На території країни прогнозують сніг.