Погода в Украні на вихідні - 4 і 5 лютого - прогноз погоди

В Україні очікується похолодання

У перші вихідні лютого, 4 та 5 лютого, в Україні очікується похолодання. Синоптики попереджають про морози та сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 4 лютого

У суботу, 4 лютого, прогнозують сніг на всій території країни. На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5 -7 градусів, вдень трохи потепліє — до -1 -4.

У Центрі від -2 до -6 вночі та 0 -3 вдень. На Півдні країні нічна температура сягатиме -1 -3, вдень — від -1 до +2 градусів.

У східних областях вночі -4 -6, вдень -2 +1 градус. На Заході України від -3 до -7 вночі, вдень — від 0 до -4.

Погода 5 лютого

У неділю, 5 лютого, теж очікуються снігопади, а морози дещо посиляться. Зокрема, у західних областях вночі місцями до -10 градусів, вдень переважно -2 -5.

На Сході країни нічна температура — від -4 до -7, денна — від 0 до -3. У центральних регіонах вночі -4 -8 градусів, вдень від 1 до 5 градусів морозу.

У північних областях нічні морози сягатимуть місцями -8 градусів, вдень переважно -2 -4. На Півдні вночі -3 -6, вдень — від 0 до -3.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко погода в Україні у п'ятницю, 3 лютого, буде вологою. На території країни прогнозують сніг.