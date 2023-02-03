Погода в Украине на выходные - 4 и 5 февраля - прогноз погоды

Морозы до -10 и снегопады: какой будет погода в Украине на выходные
В первые выходные февраля, 4 и 5 февраля, в Украине ожидается похолодание. Синоптики предупреждают о морозах и снеге.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода 4 февраля
В субботу, 4 февраля, прогнозируют снег по всей территории страны. На севере ночью температура воздуха будет опускаться до -5 -7 градусов, днем немного потеплеет — до -1 -4.
В Центре от -2 до -6 ночью и 0-3 днем. На Юге стране ночная температура будет достигать -1 -3, днем — от -1 до +2 градусов.
В восточных областях ночью -4 -6, днем -2+1 градус. На Западе Украины от -3 до -7 ночью, днем от 0 до -4.
Погода 5 февраля
В воскресенье, 5 февраля, тоже ожидаются снегопады, а морозы несколько усилятся. В западных областях ночью местами до -10 градусов, днем преимущественно -2 -5.
На Востоке страны ночная температура от -4 до -7, дневная — от 0 до -3. В центральных регионах ночью -4-8 градусов, днем от 1 до 5 градусов мороза.
В северных областях ночные морозы будут достигать местами -8 градусов, днем преимущественно -2 -4. На Юге ночью -3 -6, днем от 0 до -3.
Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко погода в Украине в пятницу, 3 февраля, будет влажной. На территории страны прогнозируется снег.