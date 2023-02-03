Погода в Украине на выходные - 4 и 5 февраля - прогноз погоды

В Украине ожидается похолодание

В первые выходные февраля, 4 и 5 февраля, в Украине ожидается похолодание. Синоптики предупреждают о морозах и снеге.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 4 февраля

В субботу, 4 февраля, прогнозируют снег по всей территории страны. На севере ночью температура воздуха будет опускаться до -5 -7 градусов, днем немного потеплеет — до -1 -4.

В Центре от -2 до -6 ночью и 0-3 днем. На Юге стране ночная температура будет достигать -1 -3, днем — от -1 до +2 градусов.

В восточных областях ночью -4 -6, днем -2+1 градус. На Западе Украины от -3 до -7 ночью, днем от 0 до -4.

Погода 5 февраля

В воскресенье, 5 февраля, тоже ожидаются снегопады, а морозы несколько усилятся. В западных областях ночью местами до -10 градусов, днем преимущественно -2 -5.

На Востоке страны ночная температура от -4 до -7, дневная — от 0 до -3. В центральных регионах ночью -4-8 градусов, днем от 1 до 5 градусов мороза.

В северных областях ночные морозы будут достигать местами -8 градусов, днем преимущественно -2 -4. На Юге ночью -3 -6, днем от 0 до -3.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко погода в Украине в пятницу, 3 февраля, будет влажной. На территории страны прогнозируется снег.