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Мовний омбудсмен сподівається, що уряд заборонить російську мову в усіх вишах країни

1 лютого 2023 16:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
В Україні можуть заборонити російську мову в усіх ВНЗ
Керівники університетів вирішуватимуть питання про заборону російської мови у вишах
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

​Найближчим часом міністр освіти України Сергій Шкарлет з керівництвом університетів можуть вирішити питання щодо заборони російської мови у всіх вишах, як це зробили в Києво-Могилянській академії.

Про це розповів Новини.LIVE уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень. 

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"Буду вірити, що найближчими днями відбудеться засідання Ради директорів університетів України за участю міністра освіти, сподіваюсь що запросять і мене. Там я буду говорити про важливість і 21 статті мовного закону і всього, що називають захистом національних інтересів. В умовах повномасштабного вторгнення питання мови є важливим та ключовим для консолідації українського суспільства", — заявив Кремень. 

Мова в університетах 

Мовний омбудсмен підкреслив, що в університетів є свої внутрішні документи, які вони можуть і зобов'язані приймати корпоративно. Тим самим вони балансують стосунки між здобувачами та надавачами освіти. 

"Зрештою це одна з найкращих інвестицій в українське майбутнє. Не може такого бути, щоб український студент не тільки не володів українською мовою, але і не пропагував цінності українського суспільства і не захищав ревно питання пов'язані з українською безпекою", — додав Кремень. 

Рішення Києво-Могилянської академії 

Нагадаємо, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) заборонили спілкуватися російською мовою. Це стосується як викладачів та адміністрації навчального закладу, так і студентів.

На думку ректора університету, в такий спосіб вони захищатимуть інформаційний простір. Це університетська колективна реакція на закиди російського агресора нав'язати російську мову як ту, що потребує необхідного захисту. 

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