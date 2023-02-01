В Україні можуть заборонити російську мову в усіх ВНЗ

Керівники університетів вирішуватимуть питання про заборону російської мови у вишах

​Найближчим часом міністр освіти України Сергій Шкарлет з керівництвом університетів можуть вирішити питання щодо заборони російської мови у всіх вишах, як це зробили в Києво-Могилянській академії.

Про це розповів Новини.LIVE уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.

"Буду вірити, що найближчими днями відбудеться засідання Ради директорів університетів України за участю міністра освіти, сподіваюсь що запросять і мене. Там я буду говорити про важливість і 21 статті мовного закону і всього, що називають захистом національних інтересів. В умовах повномасштабного вторгнення питання мови є важливим та ключовим для консолідації українського суспільства", — заявив Кремень.

Мова в університетах

Мовний омбудсмен підкреслив, що в університетів є свої внутрішні документи, які вони можуть і зобов'язані приймати корпоративно. Тим самим вони балансують стосунки між здобувачами та надавачами освіти.

"Зрештою це одна з найкращих інвестицій в українське майбутнє. Не може такого бути, щоб український студент не тільки не володів українською мовою, але і не пропагував цінності українського суспільства і не захищав ревно питання пов'язані з українською безпекою", — додав Кремень.

Рішення Києво-Могилянської академії

Нагадаємо, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) заборонили спілкуватися російською мовою. Це стосується як викладачів та адміністрації навчального закладу, так і студентів.

На думку ректора університету, в такий спосіб вони захищатимуть інформаційний простір. Це університетська колективна реакція на закиди російського агресора нав'язати російську мову як ту, що потребує необхідного захисту.