В Украине могут запретить русский язык во всех вузах

Языковой омбудсмен надеется, что правительство запретит русский язык во всех вузах страны
‚В ближайшее время министр образования Украины Сергей Шкарлетт с руководством университетов могут решить вопрос о запрете русского языка во всех вузах, как это сделали в Киево-Могилянской академии.
Об этом рассказал Новини.LIVE уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
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"Буду верить, что в ближайшие дни состоится заседание Совета директоров университетов Украины с участием министра образования, надеюсь, что пригласят и меня. Там я буду говорить о важности и 21 статье языкового закона и всего, что называют защитой национальных интересов. В условиях полномасштабного вторжения вопроса языка является важным и ключевым для консолидации украинского общества", — заявил Кремень.
Язык в университетах
Языковой омбудсмен подчеркнул, что у университетов есть свои внутренние документы, которые они могут и обязаны принимать корпоративно. Тем самым они балансируют отношения между соискателями и обладателями образования.
"В конце концов, это одна из лучших инвестиций в украинское будущее. Не может такого быть, чтобы украинский студент не только не владел украинским языком, но и не пропагандировал ценности украинского общества и не защищал ревностно вопросы, связанные с украинской безопасностью", — добавил Кремень.
Решение Киево-Могилянской академии
Напомним, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) запретили общаться на русском языке. Это касается как преподавателей и администрации учебного заведения, так и студентов.
По мнению ректора университета, таким образом они будут защищать информационное пространство. Это университетская коллективная реакция на упреки российского агрессора навязать русский язык как требующий необходимой защиты.