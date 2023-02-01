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Языковой омбудсмен надеется, что правительство запретит русский язык во всех вузах страны

1 февраля 2023 16:45
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
В Украине могут запретить русский язык во всех вузах
Руководители университетов будут решать вопрос о запрете русского языка в вузах
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

‚В ближайшее время министр образования Украины Сергей Шкарлетт с руководством университетов могут решить вопрос о запрете русского языка во всех вузах, как это сделали в Киево-Могилянской академии.

Об этом рассказал Новини.LIVE уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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"Буду верить, что в ближайшие дни состоится заседание Совета директоров университетов Украины с участием министра образования, надеюсь, что пригласят и меня. Там я буду говорить о важности и 21 статье языкового закона и всего, что называют защитой национальных интересов. В условиях полномасштабного вторжения вопроса языка является важным и ключевым для консолидации украинского общества", — заявил Кремень.

Язык в университетах

Языковой омбудсмен подчеркнул, что у университетов есть свои внутренние документы, которые они могут и обязаны принимать корпоративно. Тем самым они балансируют отношения между соискателями и обладателями образования.

"В конце концов, это одна из лучших инвестиций в украинское будущее. Не может такого быть, чтобы украинский студент не только не владел украинским языком, но и не пропагандировал ценности украинского общества и не защищал ревностно вопросы, связанные с украинской безопасностью", — добавил Кремень.

Решение Киево-Могилянской академии

Напомним, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) запретили общаться на русском языке. Это касается как преподавателей и администрации учебного заведения, так и студентов.

По мнению ректора университета, таким образом они будут защищать информационное пространство. Это университетская коллективная реакция на упреки российского агрессора навязать русский язык как требующий необходимой защиты.

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