Мовний скандал: в Укрзалізниці представили новий міжнародний квиток

Потяг Укрзалізниці прибув на вокзал. Фото: google.com

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що розпочав перевірку щодо застосування державної мови в Укрзалізниці. Товариство втрапило в мовний скандал через використання російської мови в квитках міжнародного сполучення.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови у Facebook.

Читайте також:

Що відомо про мовний скандал в Укрзалізниці

"З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації на українську. Це серйозне порушення мовного закону з боку Укрзалізниці", — розповів Тарас Кремінь.

За словами уповноваженого, наказ щодо контролю за застосуванням державної мови в Укрзалізниці уже підписали.

"Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність", — додав Кремінь.

Джерело: facebook.com/govuamova

Так, сьогодні режисерка Катерина Чепура оприлюднила в Facebook фото квитка із Перемишля до Львова, де інформація була зазначена російською.

"Все для російськомовних і англомовних пасажирів. Нам, українцям, не потрібен номер контакт-центру, і так паймьом", — написала жінка.

Квиток, що оприлюднила Катерина Чепура. Фото: Facebook / Катерина Чепура

Таким чином, на тлі мовного скандалу Укрзалізниця представила новий електронний міжнародний квиток, оформлений українською та англійською мовами. Наразі його узгоджують із партнерами.

Перевізник відзначив, що залишки російської мови в інформаційних блоках на міжнародних квитках вже прибрали.

Новий зразок міжнародного квитка. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що в Києві викрили корупцію з закупівлею новорічної ялинки на вокзалі. Правоохоронці оголосили підозру посадовиці Укрзалізниці у зловживанні службовим становищем.