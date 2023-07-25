Мовний скандал: в Укрзалізниці представили новий міжнародний квиток
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що розпочав перевірку щодо застосування державної мови в Укрзалізниці. Товариство втрапило в мовний скандал через використання російської мови в квитках міжнародного сполучення.
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови у Facebook.
Що відомо про мовний скандал в Укрзалізниці
"З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації на українську. Це серйозне порушення мовного закону з боку Укрзалізниці", — розповів Тарас Кремінь.
За словами уповноваженого, наказ щодо контролю за застосуванням державної мови в Укрзалізниці уже підписали.
"Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність", — додав Кремінь.
Так, сьогодні режисерка Катерина Чепура оприлюднила в Facebook фото квитка із Перемишля до Львова, де інформація була зазначена російською.
"Все для російськомовних і англомовних пасажирів. Нам, українцям, не потрібен номер контакт-центру, і так паймьом", — написала жінка.
Таким чином, на тлі мовного скандалу Укрзалізниця представила новий електронний міжнародний квиток, оформлений українською та англійською мовами. Наразі його узгоджують із партнерами.
Перевізник відзначив, що залишки російської мови в інформаційних блоках на міжнародних квитках вже прибрали.
Нагадаємо, що в Києві викрили корупцію з закупівлею новорічної ялинки на вокзалі. Правоохоронці оголосили підозру посадовиці Укрзалізниці у зловживанні службовим становищем.