Языковой скандал: в Укрзализныце представили новый международный билет

Поезд Укрзализныци прибыл на вокзал. Фото: google.com

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что начал проверку по применению государственного языка в Укрзализныце. Общество попало в речевой скандал из-за использования русского языка в билетах международного сообщения.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка в Facebook.

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"Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци", — рассказал Тарас Кремень.

По словам уполномоченного, приказ о контроле за применением государственного языка в Укрзализныце уже подписали.

"Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", — добавил Кремень.

Источник: facebook.com/govuamova

Так, сегодня режиссер Екатерина Чепура обнародовала в Facebook фото билета из Перемышля во Львов, где информация была указана на русском.

"Все для русскоязычных и англоязычных пассажиров. Нам, украинцам, не нужен номер контакт-центра, и так поймем", — написала женщина.

Билет, обнародованный Екатериной Чепурой. Фото: Facebook / Екатерина Чепура

Таким образом, на фоне языкового скандала Укрзализныця представила новый электронный международный билет, оформленный на украинском и английском языках. Пока его согласовывают с партнерами.

Перевозчик отметил, что остатки русского языка в информационных блоках на международных билетах уже убрали.

Новый образец международного билета. Фото: Укрзализныця

Напомним, что в Киеве разоблачили коррупцию с закупкой новогодней елки на вокзале. Правоохранители объявили подозрение чиновнице Укрзализныци в злоупотреблении служебным положением.