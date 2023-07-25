Языковой скандал: в Укрзализныце представили новый международный билет
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что начал проверку по применению государственного языка в Укрзализныце. Общество попало в речевой скандал из-за использования русского языка в билетах международного сообщения.
Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка в Facebook.
Что известно о языковом скандале в Укрзализныце
"Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци", — рассказал Тарас Кремень.
По словам уполномоченного, приказ о контроле за применением государственного языка в Укрзализныце уже подписали.
"Уверен, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", — добавил Кремень.
Так, сегодня режиссер Екатерина Чепура обнародовала в Facebook фото билета из Перемышля во Львов, где информация была указана на русском.
"Все для русскоязычных и англоязычных пассажиров. Нам, украинцам, не нужен номер контакт-центра, и так поймем", — написала женщина.
Таким образом, на фоне языкового скандала Укрзализныця представила новый электронный международный билет, оформленный на украинском и английском языках. Пока его согласовывают с партнерами.
Перевозчик отметил, что остатки русского языка в информационных блоках на международных билетах уже убрали.
Напомним, что в Киеве разоблачили коррупцию с закупкой новогодней елки на вокзале. Правоохранители объявили подозрение чиновнице Укрзализныци в злоупотреблении служебным положением.