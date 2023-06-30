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Мовний закон: які області стали лідерами за кількістю порушень

30 червня 2023 11:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мовний закон: які області стали лідерами за кількістю порушень
Активісти з плакатами. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У період з 1 січня 2021 року по 12 червня 2023 року було зареєстровано 8228 звернень громадян щодо порушення так званого "мовного закону". Зокрема, чотири області стали лідерами за кількістю порушень.

Про це йдеться у матеріалі Опендатамедіа.

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Відтак, за січень-травень 2023 року було зареєстровано 1650 звернень, що на 5% більше, ніж за відповідний період 2021 року, та у 1,8 раза більше порівняно з січнем-травнем 2022 року.

Зазначається, що майже третина усіх звернень стосується відсутності української версії сайту, а на другому місці знаходиться обслуговування російською мовою.

"Якщо у 2021-му частка таких звернень становила 24%, то у 2023-му  вже 17%. А ось частка заяв щодо реклами з порушеннями цьогоріч, навпаки, зросла з 11% (у 2021) до 14%", — йдеться у матеріалі. 

Які області лідирують за кількыстю порушень

Зазначається, що найбільша кількість скарг, а саме 73%, припадає на чотири регіони: Київ, Харківщину, Одещину та Дніпропетровщину. Відтак, лідирує Київ, отримавши 37% від загальної кількості звернень.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пропонує закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт внесено на розгляд до Верховної Ради України 28 червня, у День Конституції України. 

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