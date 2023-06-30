Языковой закон: какие области стали лидерами по количеству нарушений

Активисты с плакатами. Фото: google

В период с 1 января 2021 года по 12 июня 2023 года было зарегистрировано 8228 обращений граждан по поводу нарушения так называемого "языкового закона". В частности четыре области стали лидерами по количеству нарушений.

Об этом говорится в материале Опендатамедиа.

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Нарушение языкового закона

За январь-май 2023 года было зарегистрировано 1650 обращений, что на 5% больше, чем за соответствующий период 2021 года, и в 1,8 раза больше по сравнению с январем-маем 2022 года.

Отмечается, что около трети всех обращений касается отсутствия украинской версии сайта, а на втором месте находится обслуживание на русском языке.

"Если в 2021 году доля таких обращений составляла 24%, то в 2023 году уже 17%. А вот доля заявлений по рекламе с нарушениями в этом году, наоборот, выросла с 11% (в 2021 году) до 14%", — говорится в материале.

Какие области лидируют среди количества нарушений

Наибольшее количество жалоб, а именно 73%, приходится на четыре региона: Киев, Харьковщину, Одещину и Днепропетровщину. Следовательно, лидирует Киев, получив 37% от общего количества обращений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины 28 июня в День Конституции Украины.