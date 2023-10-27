Як соцмережі відреагували на "смерть" Путіна — добірка мемів

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

У російських телеграм-каналах вчергове з'явився фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна. Тепер кажуть, що він "помер" від зупинки серця, а в Росії починається переворот. Українці не стали довго чекати та вже відреагували на це відповідними мемами.

Спочатку про це стало відомо з повідомлення телеграм-каналу "Генерал СВР".

Читайте також:

Що відомо про фейк

Він відомий, як своїми дописами щодо теми таємних нарад російського диктатора з найближчим оточенням.

За його словами, Путін помер у резиденції на Валдаї.

"О 20:42 за московським часом лікарі припинили реанімацію та констатували смерть. Лікарів заблоковано в кімнаті з трупом Путіна, їх утримують співробітники служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитра Кочнева, який перебуває на зв'язку та отримує інструкції від секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Охорону двійника президента посилено", — написав чергові неправдиві дані російський пропагандист.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Генерал СВР"

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж вибухнули новиною про чергову "смерть" Путіна та відреагували на такі новини дотепними жартами.

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Telegram

Мем про чергову "смерть" Путіна. Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше у російському селищі Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу невідомі знищили приймальню племінника російського президента Володимира Путіна Романа. Повідомляється, що невідомі спочатку розтрощили офіс, а потім його підпалили.