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"Можно пить шампанское" — соцсети взорвались мемами об очередной "смерти" Путина

27 октября 2023 13:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как соцсети отреагировали на "смерть" Путина — подборка мемов
Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Vladimír Pirogov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В российских телеграмм-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.

Сначала об этом стало известно из сообщения телеграмм-канала "Генерал СВР".

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Он известен как своими сообщениями по теме тайных совещаний российского диктатора с ближайшим окружением.

По его словам, Путин скончался в резиденции на Валдае.

"В 20:42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена", — написал очередные ложные данные российский пропагандист.

фейки о смерти Путина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Генерал СВР"

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей разразились новостью об очередной "смерти" Путина и отреагировали на такие новости остроумными шутками.

фейки о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Telegram
мемы о смерти Путина
Мэм об очередной "смерти" Путина. Фото: Twitter

Напомним, ранее в российском поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа неизвестные уничтожили приемную племянника российского президента Владимира Путина Романа. Сообщается, что неизвестные сначала разбили офис, а затем его подожгли.

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