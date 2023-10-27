Как соцсети отреагировали на "смерть" Путина — подборка мемов

"Можно пить шампанское" — соцсети взорвались мемами об очередной "смерти" Путина
В российских телеграмм-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.
Сначала об этом стало известно из сообщения телеграмм-канала "Генерал СВР".
Что известно о фейке
Он известен как своими сообщениями по теме тайных совещаний российского диктатора с ближайшим окружением.
По его словам, Путин скончался в резиденции на Валдае.
"В 20:42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена", — написал очередные ложные данные российский пропагандист.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей разразились новостью об очередной "смерти" Путина и отреагировали на такие новости остроумными шутками.
Напомним, ранее в российском поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа неизвестные уничтожили приемную племянника российского президента Владимира Путина Романа. Сообщается, что неизвестные сначала разбили офис, а затем его подожгли.
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