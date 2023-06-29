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На Буковині прикордонники перехопили старовинні книги, які хотіли вивезти

29 червня 2023 13:45
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині прикордонники перехопили старовинні книги, які хотіли вивезти
Вилучені прикордонниками старовинні книги. Фото: Держприкордонслужба Україна
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками митної служби виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса "Мерседес" "Календар на 200 років" та старовинне Євангеліє. Старовинні книги виявили на кордоні з Румунією в українця, який їхав до сусідньої країни.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

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Деталі 

"Дві старовинні книги "Календарь на 200 лет" 1857 року видання та "Святое Евангелие" 1865 року видання громадянин України намагався вивезти за кордон через  пункт пропуску "Дяківці". Раритети прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками митної служби виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса "Мерседес", яким українець їхав до сусідньої країни", — йдеться у повідомленні.

Вилучена книга прикордонниками. Фото: Держприкордонслужба України
Вилучена прикордонниками книга. Фото: Держприкордонслужба України 

Наразі виявлені предмети направлені на експертизу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали інспекторів митниці за махінації з автомобілями.

Окрім того, Державне бюро розслідувань вручило підозру двом директорам лісових господарств, які незаконно видали лісорубні квитки на територіях, які входять до природно-заповідного фонду Національного природного парку Бойківщина. Зрубану деревину продавали приватним підприємствам.

Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.

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