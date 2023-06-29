На Львівщині прикордонники перехопили старовинні книги, які хотіли вивезти

Вилучені прикордонниками старовинні книги. Фото: Держприкордонслужба Україна

Прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками митної служби виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса "Мерседес" "Календар на 200 років" та старовинне Євангеліє. Старовинні книги виявили на кордоні з Румунією в українця, який їхав до сусідньої країни.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

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"Дві старовинні книги "Календарь на 200 лет" 1857 року видання та "Святое Евангелие" 1865 року видання громадянин України намагався вивезти за кордон через пункт пропуску "Дяківці". Раритети прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками митної служби виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса "Мерседес", яким українець їхав до сусідньої країни", — йдеться у повідомленні.

Вилучена прикордонниками книга. Фото: Держприкордонслужба України

Наразі виявлені предмети направлені на експертизу.

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Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.