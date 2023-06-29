Во Львовской области пограничники перехватили старинные книги, которые хотели вывезти

Изъятые пограничниками старинные книги. Фото: Госпогранслужба Украина

Пограничники Черновицкого отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили во время углубленного досмотра микроавтобуса Мерседес "Календарь на 200 лет" и старинное Евангелие. Старинные книги обнаружили на границе с Румынией у мужа украинца, ехавшего в соседнюю страну.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

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"Две старинные книги "Календарь на 200 лет" 1857 года издание и "Святое Евангелие" 1865 года издание гражданин Украины пытался вывезти за границу через пункт пропуска "Дяковцы". Раритеты пограничники Черновицкого отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили во время углубленного осмотра , которым украинец ехал в соседнюю страну" , — говорится в сообщении.

Изъята книга пограничниками. Фото: Госпогранслужба Украины

Выявленные предметы направлены на экспертизу.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержаны инспекторы таможни за махинации с автомобилями.

Кроме того, Государственное бюро расследований вручило подозрение двум директорам лесных хозяйств, незаконно выдавшим лесорубные билеты на территориях, входящих в природно-заповедный фонд Национального природного парка Бойковщина. Срубленную древесину продавали частным предприятиям.

Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.