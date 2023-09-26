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На Чернівщині двоє людей впали у шахту з зерном: є загиблий

26 вересня 2023 11:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Чернівщині двоє людей впали у шахту з зерном: є загиблий
Рятувальники на місці події надають допомогу постраждалому. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 26 вересня, на Чернігівщині двоє робітників одного з підприємств впали у шахту завантаження зерна. На жаль, один з них загинув. 

Про це повідомляє ДСНС. 

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Що відомо про трагедію

Повідомляється, що трагедія сталася у селі Гмирянка Прилуцького району. На одному з місцевих підприємств двоє робітників впали у шахту завантажування зерна.

На місце події прибули рятувальники, які деблокували постраждалих без ознак життя. 

Медикам вдалося реанімувати одну людину. Друга, на жаль, загинула.

Нагадаємо, у Чернігові на території одного з підприємств висипалося близько 100 тонн зерна через руйнування металевого конусу силосу. Сталося це під час розвантаження зерна з елеватору 17 вересня. 

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