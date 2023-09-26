На Чернівщині двоє людей впали у шахту з зерном: є загиблий

Рятувальники на місці події надають допомогу постраждалому. Фото: скриншот

У вівторок, 26 вересня, на Чернігівщині двоє робітників одного з підприємств впали у шахту завантаження зерна. На жаль, один з них загинув.

Про це повідомляє ДСНС.

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Що відомо про трагедію

Повідомляється, що трагедія сталася у селі Гмирянка Прилуцького району. На одному з місцевих підприємств двоє робітників впали у шахту завантажування зерна.

На місце події прибули рятувальники, які деблокували постраждалих без ознак життя.

Медикам вдалося реанімувати одну людину. Друга, на жаль, загинула.

Нагадаємо, у Чернігові на території одного з підприємств висипалося близько 100 тонн зерна через руйнування металевого конусу силосу. Сталося це під час розвантаження зерна з елеватору 17 вересня.