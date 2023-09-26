На Чернівщині двоє людей впали у шахту з зерном: є загиблий
У вівторок, 26 вересня, на Чернігівщині двоє робітників одного з підприємств впали у шахту завантаження зерна. На жаль, один з них загинув.
Про це повідомляє ДСНС.
Що відомо про трагедію
Повідомляється, що трагедія сталася у селі Гмирянка Прилуцького району. На одному з місцевих підприємств двоє робітників впали у шахту завантажування зерна.
На місце події прибули рятувальники, які деблокували постраждалих без ознак життя.
Медикам вдалося реанімувати одну людину. Друга, на жаль, загинула.
Нагадаємо, у Чернігові на території одного з підприємств висипалося близько 100 тонн зерна через руйнування металевого конусу силосу. Сталося це під час розвантаження зерна з елеватору 17 вересня.