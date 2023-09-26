На Черновщине два человека упали в шахту с зерном: есть погибший

Спасатели на месте происшествия оказывают помощь пострадавшему. Фото: скриншот

Во вторник, 26 сентября, в Черниговской области двое рабочих одного из предприятий упали в шахту загрузки зерна. К сожалению, один из них погиб.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Что известно о трагедии

Сообщается, что трагедия произошла в селе Гмырянка Прилукского района. На одном из местных предприятий двое рабочих упали в шахту загрузки зерна.

На место происшествия прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавших без признаков жизни.

Медикам удалось реанимировать одного человека. Второй, к сожалению, погиб.

Напомним, в Чернигове на территории одного из предприятий высыпалось около 100 тонн зерна из-за разрушения металлического конуса силоса. Произошло это при разгрузке зерна из элеватора 17 сентября.