На Черновщине два человека упали в шахту с зерном: есть погибший
Во вторник, 26 сентября, в Черниговской области двое рабочих одного из предприятий упали в шахту загрузки зерна. К сожалению, один из них погиб.
Об этом сообщает ГСЧС.
Что известно о трагедии
Сообщается, что трагедия произошла в селе Гмырянка Прилукского района. На одном из местных предприятий двое рабочих упали в шахту загрузки зерна.
На место происшествия прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавших без признаков жизни.
Медикам удалось реанимировать одного человека. Второй, к сожалению, погиб.
Напомним, в Чернигове на территории одного из предприятий высыпалось около 100 тонн зерна из-за разрушения металлического конуса силоса. Произошло это при разгрузке зерна из элеватора 17 сентября.