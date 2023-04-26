На Чорнобильській АЕС відзначили роковини трагедії: фоторепортаж

Роковини трагедії на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

На території Чорнобильської АЕС 26 квітня відбулися урочистості з нагоди 37 річниці трагедії.

На місці побувала команда Новини.LIVE.

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На 37 роковини з дня трагедії на ЧАЕС сотні людей зібралися біля станції, аби хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих.

Покладання квітів на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

Міністр екології Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE

Покладали квіти до пам'ятника працівники та урядовці. Зокрема,

міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Вручення нагород. Фото: Новини.LIVE

Міністр екології Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE

Вручення нагород на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Серед працівників були присутні і ті, хто написав нову історію — люди, які з першого дня повномасштабного вторгнення опинилися в окупації і понад місяць працювали на станції під керівництвом російських окупантів.

"В ніч з 23 на 24 лютого 2022 року я перебував на роботі, готувався здавати зміну. Але начальник станції оголосив, що перезмінки не буде, вірогідно що захват збройними силами РФ", — згадав працівник ЧАЕС Микола Побєдін.

Працівник ЧАЕС Микола Побєдін. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок бойових дій для людей на ЧАЕС змінилися умови роботи. Тепер з сусіднього міста вони дістаються щонайменше 7 годин на автобусі, адже залізничні шляхи зруйновані. Але роботу виконують і на станції все під контролем.

Робочий кабінет на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

Перевірка радіаційного фону. Фото: Новини.LIVE

Саркофаг на четвертому реакторі. Фото: Новини.LIVE