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На Чорнобильській АЕС відзначили роковини трагедії: фоторепортаж

26 квітня 2023 18:32
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
На Чорнобильській АЕС відзначили роковини трагедії: фоторепортаж
Роковини трагедії на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На території Чорнобильської АЕС 26 квітня відбулися урочистості з нагоди 37 річниці трагедії. 

На місці побувала команда Новини.LIVE. 

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На 37 роковини з дня трагедії на ЧАЕС сотні людей зібралися біля станції, аби хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих.

Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Покладання квітів на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Покладання квітів на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Міністр екології Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE

Покладали квіти до пам'ятника працівники та урядовці. Зокрема, 
міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець.  

  • Вручення нагород. Фото: Новини.LIVE
  • Міністр екології Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE
  • Вручення нагород на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE
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Серед працівників були присутні і ті, хто написав нову історію — люди, які з першого дня повномасштабного вторгнення опинилися в окупації і понад місяць працювали на станції під керівництвом російських окупантів. 

"В ніч з 23 на 24 лютого 2022 року я перебував на роботі, готувався здавати зміну. Але начальник станції оголосив, що перезмінки не буде, вірогідно що захват збройними силами РФ", — згадав працівник ЧАЕС Микола Побєдін. 

Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Працівник ЧАЕС Микола Побєдін. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок бойових дій для людей на ЧАЕС змінилися умови роботи. Тепер з сусіднього міста вони дістаються щонайменше 7 годин на автобусі, адже залізничні шляхи зруйновані. Але роботу виконують і на станції все під контролем. 

Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Робочий кабінет на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Перевірка радіаційного фону. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Саркофаг на четвертому реакторі. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

 

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