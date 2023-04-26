На Чорнобильській АЕС відзначили роковини трагедії: фоторепортаж
На території Чорнобильської АЕС 26 квітня відбулися урочистості з нагоди 37 річниці трагедії.
На місці побувала команда Новини.LIVE.
На 37 роковини з дня трагедії на ЧАЕС сотні людей зібралися біля станції, аби хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих.
Покладали квіти до пам'ятника працівники та урядовці. Зокрема,
міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
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Вручення нагород. Фото: Новини.LIVE
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Міністр екології Руслан Стрілець. Фото: Новини.LIVE
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Вручення нагород на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE
Серед працівників були присутні і ті, хто написав нову історію — люди, які з першого дня повномасштабного вторгнення опинилися в окупації і понад місяць працювали на станції під керівництвом російських окупантів.
"В ніч з 23 на 24 лютого 2022 року я перебував на роботі, готувався здавати зміну. Але начальник станції оголосив, що перезмінки не буде, вірогідно що захват збройними силами РФ", — згадав працівник ЧАЕС Микола Побєдін.
Внаслідок бойових дій для людей на ЧАЕС змінилися умови роботи. Тепер з сусіднього міста вони дістаються щонайменше 7 годин на автобусі, адже залізничні шляхи зруйновані. Але роботу виконують і на станції все під контролем.