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На Чернобыльской АЭС отметили годовщину трагедии: фоторепортаж

26 апреля 2023 18:32
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Чернобыльская АЭС
Годовщина трагедии на ЧАЭС. Фото: Новости.
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На территории Чернобыльской АЭС 26 апреля состоялись торжества по случаю 37-й годовщины трагедии.

На месте побывала команда Новини.LIVE.

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На 37 годовщину со дня трагедии на ЧАЭС сотни людей собрались возле станции, чтобы минутой молчания почтить память погибших.

Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Возложение цветов на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE
Годовщина трагедии на ЧАЭС 26 апреля 2023
Памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Возложение цветов на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE
Годовщина трагедии на ЧАЭС 26 апреля 2023
Министр экологии Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE

Возлагали цветы к памятнику работники и члены правительства. В частности,
министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

  • Награды вручения. Фото: Новини.LIVE
  • Министр экологии Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE
  • Вручение наград на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE
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Среди работников присутствовали и те, кто написал новую историю — люди, которые с первого дня полномасштабного вторжения оказались в оккупации и больше месяца работали на станции под руководством российских оккупантов.

"В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года я находился на работе, готовился сдавать смену. Но начальник станции объявил, что пересменки не будет, вероятно, что захват вооруженными силами РФ", — вспомнил работник ЧАЭС Николай Победин.

Годовщина трагедии на ЧАЭС 26 апреля 2023
Работник ЧАЭС Николай Победин. Фото: Новини.LIVE

В результате боевых действий для людей на ЧАЭС изменились условия работы. Теперь из соседнего города они добираются как минимум 7 часов на автобусе, ведь железнодорожные пути разрушены. Но работу выполняют и на станции все под контролем.

Годовщина трагедии на ЧАЭС 26 апреля 2023
Рабочий кабинет на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE
Годовщина трагедии на ЧАЭС 26 апреля 2023
Проверка радиационного фона. Фото: Новини.LIVE
Годовщина трагедии на ЧАЭС 26 апреля 2023
Саркофаг на четвертом реакторе. Фото: Новини.LIVE
Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Памятник ликвидаторам аварии. Фото: Новини.LIVE

 

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