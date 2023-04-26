Чернобыльская АЭС

Годовщина трагедии на ЧАЭС. Фото: Новости.

На территории Чернобыльской АЭС 26 апреля состоялись торжества по случаю 37-й годовщины трагедии.

На месте побывала команда Новини.LIVE.

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На 37 годовщину со дня трагедии на ЧАЭС сотни людей собрались возле станции, чтобы минутой молчания почтить память погибших.

Возложение цветов на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Возложение цветов на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Министр экологии Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE

Возлагали цветы к памятнику работники и члены правительства. В частности,

министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Награды вручения. Фото: Новини.LIVE

Министр экологии Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE

Вручение наград на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE 1/3 _ 3

Среди работников присутствовали и те, кто написал новую историю — люди, которые с первого дня полномасштабного вторжения оказались в оккупации и больше месяца работали на станции под руководством российских оккупантов.

"В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года я находился на работе, готовился сдавать смену. Но начальник станции объявил, что пересменки не будет, вероятно, что захват вооруженными силами РФ", — вспомнил работник ЧАЭС Николай Победин.

Работник ЧАЭС Николай Победин. Фото: Новини.LIVE

В результате боевых действий для людей на ЧАЭС изменились условия работы. Теперь из соседнего города они добираются как минимум 7 часов на автобусе, ведь железнодорожные пути разрушены. Но работу выполняют и на станции все под контролем.

Рабочий кабинет на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Проверка радиационного фона. Фото: Новини.LIVE

Саркофаг на четвертом реакторе. Фото: Новини.LIVE