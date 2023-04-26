Чернобыльская АЭС

На Чернобыльской АЭС отметили годовщину трагедии: фоторепортаж
На территории Чернобыльской АЭС 26 апреля состоялись торжества по случаю 37-й годовщины трагедии.
На месте побывала команда Новини.LIVE.
На 37 годовщину со дня трагедии на ЧАЭС сотни людей собрались возле станции, чтобы минутой молчания почтить память погибших.
Возлагали цветы к памятнику работники и члены правительства. В частности,
министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
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Награды вручения. Фото: Новини.LIVE
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Министр экологии Руслан Стрелец. Фото: Новини.LIVE
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Вручение наград на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE
Среди работников присутствовали и те, кто написал новую историю — люди, которые с первого дня полномасштабного вторжения оказались в оккупации и больше месяца работали на станции под руководством российских оккупантов.
"В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года я находился на работе, готовился сдавать смену. Но начальник станции объявил, что пересменки не будет, вероятно, что захват вооруженными силами РФ", — вспомнил работник ЧАЭС Николай Победин.
В результате боевых действий для людей на ЧАЭС изменились условия работы. Теперь из соседнего города они добираются как минимум 7 часов на автобусе, ведь железнодорожные пути разрушены. Но работу выполняют и на станции все под контролем.