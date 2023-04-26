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На день народження жінка отримала виграшний лотерейний квиток: на скільки збагатилася

26 квітня 2023 05:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На день народження жінка отримала виграшний лотерейний квиток: на скільки збагатилася
Жінка отримала цінний презент. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чоловік із Кентуккі купив своїй дружині у подарунок на день народження лотерейні білети.

Він придбав у Луїсвіллі білети на 100 доларів, а в результаті вона виграла головний приз у розмірі 500 000 доларів. Про це пише upi.com.

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Повідомляється, що чоловік вклав квитки у вітальну листівку та подарував її своїй дружині. Вона була шокована, коли з'ясувала, що квиток Wild Numbers 100X за 20 доларів був виграшним на 500 000 доларів.

Чоловік завітав до штаб-квартири лотереї, щоб забрати приз від імені своєї дружини.

"Я сказав їй, що це буде найкращий день народження, який у нас колись був. Таке ніколи більше не повториться", — сказав він.

Чоловік також поділився, що гроші поки що будуть у банку.

Нагадаємо, у британському розіграші Millionaire Maker невідомий учасник лотереї виграв приз — 1 мільйон фунтів стерлінгів (45,7 млн грн.) — і досі не прийшов по приз. Переможець має шість місяців, щоб забрати виграш, а якщо він не з'явиться, то гроші підуть у фонд добрих справ.

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