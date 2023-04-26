На день рождения женщина получила выигрышный лотерейный билет: на сколько обогатилась

Женщина получила ценный презент. Фото: УНИАН

Муж из Кентукки купил своей жене в подарок на день рождения лотерейные билеты.

Он приобрел у Луисвилла билеты на 100 долларов, а в результате она выиграла главный приз в размере 500 000 долларов. Об этом пишет upi.com.

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Сообщается, что мужчина вложил билеты в поздравительную открытку и подарил ее жене. Она была в шоке, когда выяснила, что билет Wild Numbers 100X за 20 долларов был выигрышным на 500 000 долларов.

Муж посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз от имени своей жены.

"Я сказал ей, что это будет лучший день рождения, который у нас когда-то был. Такое никогда больше не повторится", — сказал он.

Муж также поделился, что деньги пока будут в банке.

Напомним, в британском розыгрыше Millionaire Maker неизвестный участник лотереи выиграл приз — 1 миллион фунтов стерлингов (45,7 млн грн.) — до сих пор не пришел за призом. У победителя есть шесть месяцев, чтобы забрать выигрыш, а если он не появится, то деньги пойдут в фонд добрых дел.