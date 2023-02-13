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На Дніпропетровщині перевіряють психіатричний заклад, який незаконно утримував військового

13 лютого 2023 11:25
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Представник Омбудсмана перевірив психіатричний заклад, який незаконно утримував військового
Омбудсман Дмитро Лубінець
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

До Уповноваженого звернувся військовослужбовець щодо незаконного утримання в психіатричному закладі. Чоловіка примусово ушпиталили, не надавши відповідних документів.

Про це у своєму Telegram розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо

Так, з метою перевірки таких обставин представник Офісу омбудсмана Владислав Онищенко здійснив моніторинговий візит до Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги. В ході візиту з'ясувалося, що військовий вже був виписаний з лікарні 16 січня 2023 року, однак його знову примусово ушпиталили 29 січня.

Зазначається, що на підтвердження правомірності своїх дій лікарня надала лише медичну карту за останній період шпиталізації чоловіка — з 29 січня.

"Порядок дій під час кожного окремого випадку примусової шпиталізації визначений законодавством. Однак перевірити обставини шпиталізації заявника за період із 23.12.2022 до 16.01.2023 не вдавалося без аналізу медичної карти за вказаний період", — наголосив Владислав Онищенко.

Так, після довготривалих перепон у проведенні візиту адміністрація лікарні повідомила, що розшукувана карта хворого — загублена. А гендиректорка лікарні відмовилася надавати будь-які підтвердження щодо причин відсутності медичної карти.

Тобто лікарня не надала жодних документів  щодо правомірності підстав утримання заявника у лікарні протягом 25 днів.

"Зазначене не виключає обставин незаконного утримання військовослужбовця та застосування до нього психофармакологічного лікування", — наголосив Омбудсман.

Наразі за результатами візиту направлені листи реагування до Міністерства охорони здоров’я та органів Національної поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прокуратура вручила ексзаступнику МОЗ Олександру Комаріді підозру за реєстрацію сумнівних ліків проти коронавірусу.

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