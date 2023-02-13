Представитель Омбудсмана проверил психиатрическое учреждение, незаконно удерживавшее военного

На Днепропетровщине проверяют психиатрическое учреждение, незаконно удерживавшее военного
К Уполномоченному обратился военнослужащий из-за незаконного удерживания в психбольнице. Мужчину принудительно госпитализировали не предоставив соответствующих документов.
Об этом в своем Telegram рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Что известно
Так, с целью проверки таких обстоятельств представитель Офиса омбудсмена Владислав Онищенко совершил мониторинговый визит в Днепропетровскую многопрофильную клиническую больницу по предоставлению психиатрической помощи. В ходе визита выяснилось, что военный уже был выписан из больницы 16 января 2023 года, однако его снова принудительно госпитализировали 29 января.
Отмечается, что в подтверждение правомерности своих действий больница предоставила только медицинскую карту за последний период госпитализации мужчины — с 29 января.
"Порядок действий во время каждого отдельного случая принудительной госпитализации определен законодательством. Однако проверить обстоятельства госпитализации заявителя за период с 23.12.2022 по 16.01.2023 не удавалось без анализа медицинской карты за указанный период", — подчеркнул Владислав Онищенко.
Так, после длительных препятствий в проведении визита администрация больницы сообщила, что разыскиваемая карточка больного потеряна. А гендиректор больницы отказалась предоставлять какие-либо подтверждения относительно причин отсутствия медицинской карточки.
То есть больница не предоставила никаких документов о правомерности оснований содержания заявителя в больнице в течение 25 дней.
"Указанное не исключает обстоятельств незаконного содержания военнослужащего и применения к нему психофармакологического лечения", — отметил Омбудсмен.
По результатам визита направлены письма реагирования в Министерство здравоохранения и органы Национальной полиции.
Напомним, ранее мы писали, что прокуратура вручила экс-заместителю Минздрава Александру Комариде подозрение за регистрацию сомнительных лекарств против коронавируса.