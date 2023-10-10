На двох стільцях: в Маріуполі блогерка прославляє росіян та отримує виплати від України

Люди в Маріуполі. Фото: росЗМІ

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, що у тимчасово окупованому місті процвітає "окупаційний туризм". Як приклад, він навів місцеву жительку, яка прославляє окупантів у своїх відео в мережі, а паралельно подорожує Європою з українським паспортом та отримує виплати від країни.

Про це Петро Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Окупаційний туризм" в Маріуполі

"Можемо й далі мовчати або робити вигляд, що нічого не відбувається. Голова в пісок теж позиція, але наслідки вже бачили. То ж, ще одна тенденція, яка залишається без уваги та відповіді. Окупаційний туризм", — пише Андрющенко.

Як приклад, Андрющенко навів одну місцеву жительку Маріуполя. Вона, зокрема, має власний канал у YouTube, де демонструє те, "як розквітнув Маріуполь під окупацією росіян".

Радник мера розповів, що тиждень тому "блогерка" була у Маріуполі, зараз перебуває в Осло. У Норвегії, ймовірно, жінка отримує статус укриття від війни, адже, має український паспорт. Так само вона неодноразово подорожувала іншими країнами Європи.

Мешканка Маріуполя, яка прославляє окупантів. Фото: Петро Андрющенко\Telegram

"Що вона робить в Осло? Цілком вірогідно, що отримує статус укриття від війни перед поверненням в Україну. До того вона так само подорожувала в Грузії. Знов — з українським паспортом. І повернулась в місто, аби далі робити свої відео про "Мариуполь возрождается", — каже Андрющенко.

І підкреслює, що жінка також "спокійно" може отримати підтримку під приводом ВПО в Україні.

"Чому це можливо? Очевидно, через невизначеність. Мовчання — золото. Але в цьому випадку, золото, що перетікає до окупантів та колоборантів", — додає Андрющенко.

Інформація про канал жінки в YouTube. Фото: Петро Андрющенко\Telegram

Відео на YouTube-каналі жінки. Фото: Петро Андрющенко\Telegram

Допис Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь на Донеччині. Вона проходитиме далеко від населених пунктів.