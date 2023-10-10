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На двух стульях: в Мариуполе блогер прославляет россиян и получает выплаты от Украины

10 октября 2023 20:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На двух стульях: в Мариуполе блогер прославляет россиян и получает выплаты от Украины
Люди в Мариуполе. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что во временно оккупированном городе процветает "оккупационный туризм". В качестве примера он привел местную жительницу, которая прославляет оккупантов в своих видео в сети, а параллельно путешествует по Европе с украинским паспортом и получает выплаты от страны.

Об этом Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Оккупационный туризм" в Мариуполе

"Можем и дальше молчать или делать вид, что ничего не происходит. Голова в песок тоже позиция, но последствия уже видели. Так что еще одна тенденция, которая остается без внимания и ответа. Оккупационный туризм", — пишет Андрющенко.

В качестве примера Андрющенко привел одну местную жительницу Мариуполя. Она, в частности, имеет свой канал в YouTube, где демонстрирует то, "как расцвел Мариуполь под оккупацией россиян".

Советник мэра рассказал, что неделю назад "блогер" была в Мариуполе, сейчас находится в Осло. В Норвегии, вероятно, женщина получает статус укрытия от войны, ведь имеет украинский паспорт. Также она неоднократно путешествовала по другим странам Европы.

Мариуполь в оккупации
Жительница Мариуполя, прославляющая оккупантов. Фото: Петр Андрющенко\Telegram

"Что она делает в Осло? Вполне вероятно, что получает статус укрытия от войны перед возвращением в Украину. К тому же она так же путешествовала в Грузии. Снова — с украинским паспортом. И вернулась в город, чтобы дальше делать свои видео о "Мариуполь возрождается", — говорит Андрющенко.

И подчеркивает, что женщина также "спокойно" может получить поддержку под предлогом ВПЛ в Украине.

"Почему это возможно? Очевидно, из-за неопределенности. Молчание — золото. Но в этом случае золото, перетекающее к оккупантам и коллаборантам", — добавляет Андрющенко.

Мариуполь в оккупации
Информация о канале женщины в YouTube. Фото: Петр Андрющенко\Telegram
Мариуполь в оккупации
Видео на YouTube-канале женщины. Фото: Петр Андрющенко\Telegram
Мариуполь в оккупации
Пост Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Она будет проходить вдали от населенных пунктов.

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