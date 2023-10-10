На двух стульях: в Мариуполе блогер прославляет россиян и получает выплаты от Украины
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что во временно оккупированном городе процветает "оккупационный туризм". В качестве примера он привел местную жительницу, которая прославляет оккупантов в своих видео в сети, а параллельно путешествует по Европе с украинским паспортом и получает выплаты от страны.
Об этом Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале.
"Оккупационный туризм" в Мариуполе
"Можем и дальше молчать или делать вид, что ничего не происходит. Голова в песок тоже позиция, но последствия уже видели. Так что еще одна тенденция, которая остается без внимания и ответа. Оккупационный туризм", — пишет Андрющенко.
В качестве примера Андрющенко привел одну местную жительницу Мариуполя. Она, в частности, имеет свой канал в YouTube, где демонстрирует то, "как расцвел Мариуполь под оккупацией россиян".
Советник мэра рассказал, что неделю назад "блогер" была в Мариуполе, сейчас находится в Осло. В Норвегии, вероятно, женщина получает статус укрытия от войны, ведь имеет украинский паспорт. Также она неоднократно путешествовала по другим странам Европы.
"Что она делает в Осло? Вполне вероятно, что получает статус укрытия от войны перед возвращением в Украину. К тому же она так же путешествовала в Грузии. Снова — с украинским паспортом. И вернулась в город, чтобы дальше делать свои видео о "Мариуполь возрождается", — говорит Андрющенко.
И подчеркивает, что женщина также "спокойно" может получить поддержку под предлогом ВПЛ в Украине.
"Почему это возможно? Очевидно, из-за неопределенности. Молчание — золото. Но в этом случае золото, перетекающее к оккупантам и коллаборантам", — добавляет Андрющенко.
Напомним, Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Она будет проходить вдали от населенных пунктов.