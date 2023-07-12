На фронті загинув організатор проукраїнських мітингів у Бердянську Віталій Шевченко

Віталій Шевченко. Фото: "Бердянськ 24"

На фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним з організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.

Про це повідомляє "Бердянськ 24".

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У Бердянську Віталія добре знали як директора туристичного агентства. З початку широкомасштабної збройної агресії РФ він став одним з організаторів проукраїнських мітингів у місті.

Російські окупанти затримували загиблого та ще кількох активістів. Загарбники утримували активістів та катували у в’язниці. Після звільнення Віталій продовжував захищати Україну на фронті.

Друзі та побратими чоловіка повідомляють, що він підірвався на міні.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, у Запоріжжі попрощалися з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.

Також ми писали, що Денис Борейко пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів. Життя українського спортсмена з Дніпра обірвалося на фронті 3 липня.

Додамо, у бою з російськими окупантами на фронті пожертвував собою український спортсмен. Павло Штанько пережив кілька поранень, останнє з яких виявилося несумісним із життям.