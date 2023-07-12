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На фронте погиб организатор проукраинских митингов в Бердянске Виталий Шевченко

12 июля 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фронте погиб организатор проукраинских митингов в Бердянске Виталий Шевченко
Виталий Шевченко. Фото: "Бердянск 24"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Об этом сообщает "Бердянск 24".

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Гибель Виталия Шевченко

В Бердянске Виталия хорошо знали как директора туристического агентства. С начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ он стал одним из организаторов проукраинских митингов в городе.

Российские оккупанты задерживали погибшего и еще нескольких активистов. Захватчики удерживали активистов и пытали в тюрьме. После освобождения Виталий продолжал защищать Украину на фронте.

Друзья и собратья мужчины сообщают, что он подорвался на мине.

Напомним, сегодня, 12 июля, в Запорожье попрощались с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.

Также мы писали, что Денис Борейко пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. Жизнь украинского спортсмена из Днепра оборвалась на фронте 3 июля.

Добавим, в бою с российскими оккупантами на фронте пожертвовал собой украинский спортсмен. Павел Штанько пережил несколько ранений, последний из которых оказался несовместим с жизнью.

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