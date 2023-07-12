На фронте погиб организатор проукраинских митингов в Бердянске Виталий Шевченко
На фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.
Об этом сообщает "Бердянск 24".
Гибель Виталия Шевченко
В Бердянске Виталия хорошо знали как директора туристического агентства. С начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ он стал одним из организаторов проукраинских митингов в городе.
Российские оккупанты задерживали погибшего и еще нескольких активистов. Захватчики удерживали активистов и пытали в тюрьме. После освобождения Виталий продолжал защищать Украину на фронте.
Друзья и собратья мужчины сообщают, что он подорвался на мине.
Напомним, сегодня, 12 июля, в Запорожье попрощались с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.
Также мы писали, что Денис Борейко пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. Жизнь украинского спортсмена из Днепра оборвалась на фронте 3 июля.
Добавим, в бою с российскими оккупантами на фронте пожертвовал собой украинский спортсмен. Павел Штанько пережил несколько ранений, последний из которых оказался несовместим с жизнью.