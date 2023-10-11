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На фронті загинув парамедик з Данії, який рятував життя українців

11 жовтня 2023 16:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На фронті загинув парамедик з Данії, який рятував життя українців
Волонтер Оскар Александер Коксвік Йоганссон. Фото: Українське Душпастирство в Данії — УГКЦ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На лінії фронту загинув волонтер-парамедик, який приїхав з Данії допомогати Україні у війні з РФ. Оскар Александер Коксвік Йоганссон віддав своє життя, рятуючи від російського обстрілу інших людей.

Про це повідомляє пресслужба Українського Душпастирства в Данії — УГКЦ.

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Що відомо про парамедика

Зазначається, що одразу після початку повномасштабного вторгнення Оскар без жодних вагань почав допомагати українцям. Він займався транспортуванням машин швидкої допомоги та іншої медичної техніки. Також він рятував життя людей на одних із найнебезпечніших ділянках фронту.

"Перед тим як поїхати в Україну охрестився в Sankt Ansgar Kirke – København, а місцевий священник став його хресним батьком. Віримо, що безкорислива любов та діла милосердя поселять його душу, де святі та праведні перебувають", — додали у повідомленні.

Прощання з Оскаром

У відомстві додали, що в Україні має відбутися кремація волонтера, а прах відвезуть до Данії, де його буде поховано на місцевому кладовищі.

"Заупокійне богослужіння проведе місцевий священник, який і охрестив Оскар, за участі українського душпастиря в Копенгагені", — наголосили у пресслужбі. 

загибель волонтера з Данії
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель на фронті військового, пластуна, музиканта гурту "КораЛЛі" Андрія Чепіля з Івано-Франківська, позивний "Кріс". 

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